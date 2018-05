Mercedes Fernández da por zanjada la crisis del PP de Avilés y lanza la carrera electoral

El PP da por «felizmente superada» su crisis interna en Avilés y lanza su carrera electoral. El congreso que proclamó a Pedro de Rueda presidente de la junta local y que a la postre desembocó en la marcha de tres de sus seis concejales, ahora no adscritos, «ha supuesto una entrada de aire fresco. Acabó con la etapa del más de lo mismo y abrió una nueva que ha sido bien valorada por los avilesinos. Era más que necesario, y lo celebro, pero las oportunidades hay que aprovecharlas y en eso estamos», manifestó la presidenta regional, Mercedes Fernández, durante un desayuno que compartió ayer en Avilés con la cúpula de la dirección local y medios de información.

El objeto era «coordinar la intensidad que requiere el año previo a las elecciones municipales y autonómicas» con el fin de «ofrecer en Avilés una alternativa a un socialismo que no da respuestas a la ciudad, sino resignación y más de lo mismo. Todo sigue igual, con la diferencia de que la sociedad avilesina ha cambiado. Requiere de nuevas respuestas porque hay nuevos retos y porque los jóvenes necesitan nuevos planteamientos formativos para tener oportunidades de empleo y quedarse en la ciudad», señaló.

En esa dirección, anunció que el PP realizará «un despliegue de presencia en todos aquellos ámbitos generadores de empleo y de cualquier otra índole en los que haya una problemática concreta. No vengo a decir que empieza la precampaña electoral, porque no conozco otro tiempo diferente si como tal se entiende presencia en la calle y actividad permanente».

Tanto Mercedes Fernández como De Rueda pusieron el acento en el envejecimiento y la caída demográfica. «Avilés está perdiendo población, la gente se marcha a otros municipios pese a que la industria está creando empleo. Esto no funciona. Cuando los mismos llevan tantos años gobernando y la cosa no despega lo que hay que hacer es quitárselos de encima. Me refiero a la izquierda. Algo tiene que cambiar para que Avilés recupere el ritmo, necesitamos algo distinto al caduco y trasnochado socialismo».

Fernández no quiso manifestarse sobre los tres concejales que abandonaron el partido para crear posteriormente uno nuevo, la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), Avilés. «No tengo opinión ni la quiero tener, porque formarla requiere estudiar los temas, y éste no merece la pena. No tengo tiempo ni ganas, es algo que no interesa nada a los avilesinos». Tampoco se pronunció sobre un posible candidato a la alcaldía. «No se ha nombrado ninguno, ni en Avilés ni en ninguna otra parte», dijo al respecto.

Pacto postelectoral

Ya en clave regional, el auge de Ciudadanos «podría ofrecernos un ventaja negociadora de cara a una posible alianza postelectoral que pueda abrir un gobierno de cambio en Asturias. El PSOE siempre ha tenido líneas para sumar lo necesario para con tal de tener sillas y poltronas, pero nosotros no». En cualquier caso, «vamos a tratar de que Ciudadanos absorba votos del PSOE, no del PP». También se refirió a una segunda ley de crédito extraordinario destinada a subir el sueldo a sus empleados públicos que baraja el ejecutivo regional.

«No salimos de una y ya entramos en otra, y habrá una tercera. No quisieron negociar el presupuesto con nosotros y ahora hacen una entrega por fascículos», concluyó la presidenta del PP de Asturias.