El Ministerio se encargará del estudio inicial, el proyecto y la obra de la Ronda Norte El Ayuntamiento deberá expropiar el Reblinco y el Principado asumirá la titularidad de la Variante una vez hayan finalizado las obras YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Martes, 9 enero 2018, 01:35

Como en el proyecto para la eliminación de la barrera ferroviaria, el ministro de Fomento inició su explicación ayer en el Ayuntamiento sobre el de la Ronda Norte recordando los antecedentes y remontándose a lo sucedido en 2015. No obstante, no se puede olvidar que el plan para las vías es un proyecto que lleva en el debate político desde hace veinte años y los accesos al puerto desde 2004, aunque el convenio entre Fomento y el Principado para su ejecución no se firmó hasta 2007.

Íñigo de la Serna explicó el trazado de la Ronda Norte diseñado por el Principado y sobre el que existe un consenso de las tres administraciones para su ejecución. Como con el plan de vías, comprometió la firma del convenio para la redacción del estudio informativo en el primer trimestre de este año, aunque aseguró que, hasta que ese momento llegue, los técnicos trabajarán en la elaboración de los pliegos que regirán las contrataciones de ambos estudios con el objetivo de «reducir al máximo los tiempos».

A diferencia de lo que recogía el convenio firmado hace diez años, en este nuevo se contemplará que sea el Ministerio de Fomento quien se encargue de financiar el estudio y el proyecto de la Ronda Norte, cuando antes el diseño del proyecto correspondía al Principado. El protocolo también establecerá la nueva titularidad de las carreteras una vez se construyan los accesos al puerto. En el anterior se contemplaba que la Variante pasase a ser de titularidad regional y hace años que Fomento pretende que la N-632, la avenida de Lugo y Los Telares pase a ser una carretera municipal. Y, el Ayuntamiento concluirá la expropiación de viviendas en el barrio de El Reblinco, un proceso ya iniciado hace algunos años al tratarse de una zona especialmente degradada y en donde se han derribado ya varios edificios de titularidad municipal

Que el trazado discurra íntegramente por Avilés «facilita la interlocución»

De la Serna aclaró en su intervención que el estudio informativo que se va a encargar contemplará también la alternativa diseñada en 2015 y rechazada por el Ayuntamiento de Castrillón, lo que no incluirá será el túnel bajo la ría o el puente. «Aunque todos coincidimos en que la mejor solución es la propuesta ahora, el estudio debe analizar dos alternativas de ahí que figure también la anterior, una vez descartadas las otras dos que se habían planteado inicialmente».

Como ya se había adelantado por parte del Ministerio, el nuevo trazado discurre íntegramente por el concejo de Avilés, lo que el ministro consideró que servirá para «facilitar la interlocución». Parte de la rotonda de la Travesía de la Industria en Las Arobias y tiene una longitud de 1.800 metros. Inicialmente se prevé pasar la avenida de Lugo bajo tierra con un túnel de casi 400 metros que saldría en la zona de las canteras, aunque eso lo concretará el estudio informativo. En su trazado se prevé otro túnel de cien metros y en enlace con la Variante se produciría en la zona de la actual glorieta de El Corte Inglés, construida hace una década de forma provisional y nunca terminada. Sería en este punto en el que se produciría también la conexión con el Hospital San Agustín. El ministro aseguró que es el proyecto que «menos afecciones provoca a la Variante».