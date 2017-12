La novelista María Frisa protagoniza la última cita del año del ciclo Palabra del Niemeyer. La autora de la conocida serie juvenil '75 consejos' presentará en febrero una novela negra sobre la violencia de género. A las 20 horas, en la sala Cine, Frisa hablará sobre literatura juvenil con la profesora Natalia Cueto Vallverdú.

-¿Qué le parece participar en el ciclo de la Palabra del Niemeyer?

-Me parece todo un privilegio y un honor. Cuando me invitaron a venir a Avilés, recibí una gran una gran alegría.

-Usted es psicóloga clínica. ¿Por qué empezó a escribir?

-Mi caso, a diferencia de otros autores, no fue algo vocacional. Yo no supe que quería dedicarme a la escritura hasta los 28 años. Soy muy lectora y llegó un momento en que me planteé si yo sería capaz de escribir algo y así empecé. Muchas veces, hay cosas que nos apetecen hacer y nos cuesta dar el primer paso que es intentarlo, desearlo con ganas y luego ponerle un poco de esfuerzo.

-¿Por qué empezó a publicar literatura juvenil?

-Pues mira, yo siempre había dicho que jamás escribiría para niños. Las lecturas juveniles que yo tenía como referencia eran del tipo 'Harry Potter' y yo no me veía escribiendo algo así. Pero ocurrió que cuando mi hija tenía once años, llegaba todos los días del colegio contándome mil anécdotas de clase, de las amigas. Pensé que quizá podría hacer algo diferente y se me ocurrió contar la vida de los niños desde el humor negro y la ironía.

-Su exitosa serie juvenil '75 consejos' tiene ya seis títulos. Ha seguido adelante a pesar de la polémica y las críticas de algunos sectores que la consideraban inadecuada. ¿Cómo le afectó?

-Fue muy desagradable y me resultó muy difícil volver a escribir porque me daba miedo. Lo hacía con mucha prevención hasta que me di cuenta de que el mal está en el ojo que mira, da igual lo que digas. No supieron diferenciar entre la ficción y lo didáctico. Los niños sí que entendieron mi humor.

-¿En qué trabaja ahora?

-El 1 de febrero presentaré en Zaragoza mi último trabajo y el más ambicioso, una novela negra titulada 'Cuídate de mí', publicada por Plaza y Janés y que habla de la violencia de género. Las protagonistas son dos mujeres policías de la Unidad de Familia y Mujer, UFAM, que tratan todos estos temas de violencia contra las mujeres. Llevo ocho años dedicada a ella. No sabía muy bien cómo enfocar el tema y me costó muchísimo. La clave fue ubicarla en la UFAM, entonces cambió todo. Me parece una novela muy necesaria porque no somos conscientes como sociedad de la lacra que supone la violencia de género. Nos parece que les ocurre a otros, sin embargo, las consecuencias nos afectan a todos.