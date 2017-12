Monteserín plantea cerrar la comisión del agua el 6 de abril «salvo causa de fuerza mayor»

La alcaldesa Mariví Monteserín, presidenta de la comisión de agua que investiga la adjudicación de este servicio a la empresa Aguas de Avilés, planteó ayer el viernes 6 de abril como fecha de cierre de esta comisión «salvo causa de fuerza mayor», propuesta que solo contó con el apoyo del Partido Popular.

Somos, Izquierda Unida, Ciudadanos y Ganemos se opusieron al entender que no pueden saber si para entonces habrán podido realizar todo el trabajo de investigación previsto. «Solo tenemos que ver que esta comisión comenzó el 5 de diciembre, estamos a 29 y todavía no tenemos absolutamente nada para empezar a trabajar», explicó Llarina González, de Izquierda Unida, a la salida. «En IU tampoco queremos alargarlo 'sine die', pero no nos parece oportuno marcarnos una fecha de fin incluso antes de haber empezado a trabajar», añadió.

Aparte de este desacuerdo, en esta segunda reunión de la comisión se votó a favor de solicitar nueva información. Entre otros documentos, la relación de las remuneraciones totales que hubieran percibido los componentes del Consejo de Administración y de la comisión ejecutiva de Aguas de Avilés desde su constitución en 2010.