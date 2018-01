Los muelles de la margen derecha tendrán conexión ferroviaria a finales de este año La obra civil de la conexión ferroviaria de los muelles de la margen derecha de la ría está finalizada, ahora falta la infraestructura de comunicaciones y señalización, contratada ayer por el Puerto. / MARIETA El Puerto adjudica en 1,6 millones de euros las obras que permiten finalizar un proyecto que comenzó a ejecutarse en 2016 YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Miércoles, 24 enero 2018, 03:28

El Puerto de Avilés finalizará este año la construcción del acceso ferroviario a la margen derecha, uno de los proyectos estratégicos que desarrolla la Autoridad Portuaria para dar respuesta a las necesidades de las empresas que operan en sus muelles. El consejo de administración de la entidad aprobó ayer la adjudicación del proyecto que permitirá finalizar esta infraestructura después de más de tres años desde que se proyectó. Supondrá una inversión de 1,59 millones de euros para completar la obra civil de las vías de tren con la señalización y la instalación de los equipos de comunicaciones que requieren un sistema ferroviario de estas características.

La empresa que se encargará de diseñar el proyecto y ejecutarlo posteriormente es Alstom Transporte. El plazo de ejecución es de nueve meses, con lo que antes de que finalice 2018 el puerto puede tener ya disponible para la empresa que lo necesite el acceso ferroviario en la margen derecha. El presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, destacaba ayer la importancia de contar con este sistema de comunicaciones, «todos los puertos del mundo aspiran a contar con conexión por carretera y por ferrocarril, y nosotros ahora lo vamos a tener en las dos márgenes», afirmaba.

Rodríguez Vega puso de relieve también la mejora que supondrá para esta margen de la ría de Avilés la conclusión en 2019 de las obras de construcción del vial que conectará el Parque Empresarial Principado de Asturias con la I-81 (antigua Y), así como la construcción de la futura Ronda Norte. Y sobre la conexión ferroviaria indicó que «aunque no existe una demanda concreta ahora mismo de ninguna empresa para sacar su mercancía a través del ferrocarril en la margen derecha, es algo que nos da un potencial importante, porque es una necesidad que puede tener una empresa y decidir implantarse en Avilés porque existe solución para ello, o le puede surgir a cualquiera de las que ya operan a través del puerto y así lo tenemos también solventado», dijo.

El Puerto cierra 2017 con 4,8 millones de toneladas movidas, un 3,3% menos que el 2016

El tendido de vías está colocado desde 2016, pero aún faltaba la señalización y las comunicaciones, que habían quedado en suspenso tras un desacuerdo económico con la empresa adjudicataria sobre los trabajos sobrevenidos que no estaban contemplados en el proyecto original, lo que obligó a principios del año pasado a la rescisión del contrato e iniciar el proceso para una nueva adjudicación que culmina ahora.

El enlace ferroviario de los muelles de la margen derecha conecta con la infraestructura que ya tenía ArcelorMittal merced a un acuerdo firmado ya hace dos años con la multinacional y da salida a la mercancía a la meseta a través del enlace que existe en Nubledo.

Por otro lado, en el consejo de administración de ayer de la Autoridad Portuaria también se dieron a conocer los últimos datos económicos y de movimientos del puerto avilesino, que son los que cierran el año. Por sus muelles pasaron en 2017 4.807.794 toneladas de mercancías. Supone una disminución con respecto al ejercicio anterior de 163.674 toneladas, es decir, un 3,29% menos.

«En términos globales es cierto que hemos tenido el año pasado unas cifras ligeramente inferiores a las previstas, pero la cifra de negocio apunta a que va a producirse un pequeño crecimiento», aseguró el presidente de la Autoridad Portuaria sobre los datos que se dieron a conocer ayer. El Puerto todavía no ha cerrado completamente sus números, pero cerrará el año con un aumento de los ingresos, según los datos que ya se manejan internamente.

Puerto granelero

Santiago Rodríguez Vega destacó el aumento el año pasado del tráfico de eólicos y piezas vinculadas a las telecomunicaciones, que «aunque en la práctica en el número de toneladas no significa un porcentaje importante en la estadística del puerto, sí es clave en cuanto a consolidarnos como referente para las empresas de la comarca y otras que puedan llegar, más allá de la actividad granelera habitual en nuestro puerto». Para el presidente de la Autoridad Portuaria, «en general el año ha sido bueno, no ha habido nada reseñable y la actividad de las empresas que operan a través de nuestros muelles ha sido la habitual». De cara a este año que acaba de comenzar, las previsiones son que se puedan mover nuevamente en torno a las cinco millones de toneladas de mercancías, ya que no se esperan cambios en las empresas y tampoco nuevas incorporaciones importantes.

Desgranando los datos, la mayor caída se produjo en la mercancía general que se mueve a través de los muelles, 149.038 toneladas menos con respecto al ejercicio anterior. Por contra, crecieron los graneles líquidos que subieron en 32.982 toneladas y también la pesca que aumentó un 8%, 13,5 millones de kilos. Los graneles sólidos, que son la actividad fundamental del puerto avilesino, prácticamente se mantuvieron estables, sólo 41.221 toneladas menos en un tráfico que ronda los 2,9 millones de toneladas al año.

En los muelles de Avilés operaron en 2017 un total de 825 buques, sólo 28 con bandera española. En cuanto a las actividad en las zonas en las que operan únicamente ArcelorMittal y Alcoa, las cifras prácticamente fueron similares a las del ejercicio anterior. La acería tuvo una ligera bajada pasando de 743.851 toneladas a 737.032, mientras que la aluminera mejoró un poco sus números de 2016 y pasó de 119.161 toneladas movidas a 121.790. Por el resto de muelles se movieron los 3,9 millones de toneladas restantes.