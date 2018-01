Una muestra de miseria Francisco Cabello, ayer en la apertura de la exposición. / MARIETA Está organizada por Médicos sin Fronteras y puede visitarse hasta el 15 de marzo en el Centro de Servicios Universitarios 'Testigos del olvido#2' refleja los drama de Colombia, Palestina, Níger y Etiopía J. F. GALÁN AVILÉS. Sábado, 20 enero 2018, 03:28

La exposición 'Testigos del Olvido #2' llega a Avilés. Muestra en toda su crudeza el duro día a día que padecen las víctimas de cuatro crisis humanas que están ahí pero que no suelen ocupar las primera planas de los medios de comunicación, los conflictos de El Níger, de Etiopía, de Colombia y de los territorios palestinos ocupados por Israel. Son cuarenta fotografías que ponen rostro al sufrimiento captadas por Juan Carlos Tomasí que podrán verse hasta el 15 de marzo en el Centro de Servicios Universitarios (La Ferrería 7-9).

Los textos los firman cuatro periodistas que comprobaron en primera persona hasta qué punto degradan conflictos y miserias la condición humana: Martín Caparrós, Santiago Roncagliolo, Laura Restrepo y Manuel Rivas.

Imágenes y letras transmiten la violencia sorda cotidiana que se ha instalado Gaza, la hambruna endémica que se recrudece en Níger, las terribles consecuencias de la falta de recursos sanitarios básicos en Etiopía y el drama que, impotente, sufre la población rural de Colombia, la gran víctima y la gran olvidada de un largo conflicto plagado de desapariciones, extorsiones y asesinatos.

La voz la puso el avilesino Carlos Javier Francisco Cabello durante una conferencia celebrada en el mismo escenario. Jefe de misión de Médicos sin Fronteras, bajo el título 'Salud con fronteras' transmitió las consecuencias que el cambio climático, las guerras, la sinrazón y sobre todo la falta de respuesta por parte del llamado primer mundo tiene en muchas zonas del mundo, especialmente en la vecina África. «Escapan de Somalia, de Sudán del Sur o de Siria porque allí los matan. Hay que abrirles las puertas de las fronteras de Europa, no poner alambradas, y al mismo tiempo buscar una solución en los países de origen, intentar acabar con las guerras, con la especulación del petróleo y de los alimentos. Si no se hace es por falta de interés, y no solo es cosa de gobiernos, instituciones y foros internacionales. Es cosa de todos, de los ciudadanos. Tenemos que movilizarnos para exigir que se ponga remedio a estos dramas enquistados», arengó a la audiencia.

Francisco Cabello puso números a los dramas. «Por el mejor hecho de vivir en Níger una mujer tiene 84 veces mas de posibilidades de morir durante el embarazo o en el parto que en España. Hay 600.000 rohingyas, -minoría predominantemente musulmana a la que la ONU describe como un pueblo sin estado y virtualmente sin amigos- que han tenido que huir de Birmania por la violencia armada y sexual. Otra crisis olvidada es la que se vive en la frontera de México con Estados Unidos. Sí, está en las noticias, pero su verdadera dimensión se nos escapa».