La mujer desaparecida en Llaranes se pone en contacto con su hermano Mercedes Garrido Maldonado. / lva Asegura que está bien, aunque no quiere decir de momento en donde se encuentra YOLANDA DE LUIS Avilés Jueves, 12 abril 2018, 10:30

Mercedes Garrido Maldonado, la mujer que desde el pasado lunes permanecía desaparecida, se ha puesto esta mañana en contacto con su familia tras ver que se había iniciado su búsqueda. Concretamente, según indica su madre, ha hablado con su hermano por teléfono, aunque no le ha querido decir en donde se encuentra, asegura que está bien.

Su madre, ingresada en el hospital, daba gracias a Dios tras unos días en los que la familia ha vivido especialmente angustiada. «Le dijo que me diga que no me preocupe, cómo no me voy a preocupar, una madre es una madre», cuenta entre lágrimas en parte de alegría y en parte de alivio tras la tensión desde que el martes supiera que en la noche del lunes Mercedes había salido de su casa en El Cruce y no había regresado.

Amigos y familiares habían difundido ya en las redes sociales su imagen pidiendo ayuda para la localización y finalmente ha sido ella misma ante la alerta que se había creado la que ha decidido aclarar que si había desaparecido era por su propia voluntad.