«La mujer empleaba la copla para decir lo que pensaba y expresar sus emociones»

Pionera, cercana y emocional, la cantante Martirio promete un «torrente de emociones» en el concierto del próximo sábado en el Centro Niemeyer. Un repaso por treinta años de carrera que llevarán al público «de la risa al lloro» con la pasión de una artista única y diferente.

-Treinta años de carrera musical, ahí es nada.

-Poder dedicarme y vivir de lo que más me gusta ha sido una bendición. Estoy orgullosa de muchas cosas porque han sido treinta años siguiendo mi criterio y mi intuición, buscando, investigando, abriendo camino y sin venderme. He crecido como mujer, como Martirio y he podido conocer a muchísima gente que admiraba, países, cultura y poesía. Tener un personaje me ha permitido, además, estar muy implicada, pero seguir siendo persona.

-No habrá sido nada fácil.

-No, no lo ha sido, pero para mí el dinero no es lo importante. Lo más interesante es hacer lo que me dicta el corazón y la intuición. Crear un camino, un lenguaje y también un respeto entre la gente. Eso es más importante que el éxito.

-¿Le queda algo por hacer?

-Seguiré mientras tenga fuerza porque la música me da salud. Me ha permitido expresarme y comunicarme y tener el programa 'Cantes rodados' desde hace tres años en Radio Gladys. Doy conferencias sobre poesía y literatura, la mujer y la copla. Quiero seguir haciendo muchas cosas que tienen que ver con mi carrera y mi ilusión.

-Si no me equivoco, la del sábado será su primera actuación en Avilés.

-Estuve varias veces con Jarcha y con Luis de Olmo, pero creo que como Martirio nunca. ¡Y qué mejor lugar para estrenarme que en ese maravilloso Centro Niemeyer! ¡Con lo que me gusta el arte y la arquitectura! Es un espacio fantástico que tiene que mucho que ver con mi historia, con reciclar espacios que han sido una cosa y, de pronto, vuelven a estar de moda con otra lectura.

-¿Como su música?

-Sí, el repertorio será un recopilatorio con rock, jazz, sevillanas, copla y boleros con un cuarteto de músicos excepcionales. Van los músicos que más quiero y me hace mucha ilusión.

-¿Es difícil buscar los músicos adecuados para cada momento?

-Es difícil, pero es cuestión de tener una actitud igualitaria, de amistad y respeto. Trabajo siempre con la gente de la que puedo ser amiga. Y he trabajado con los mejores. Además, entre el cuarteto que me acompaña estará mi hijo Raúl. Tocar junto a él es lo más bonito que puedo hacer. Con 25 años es mi GPS.

-¿Qué sensación provoca un escenario desconocido? ¿Cierta prevención?

-Un escenario es nuevo siempre. Cuando te conoce mucho la gente también te da susto porque no quieres defraudar. Y si no te conocen pretendes enamorar, comunicar y llegar al corazón.

-¿Viven la copla y la canción tradicional un buen momento desde hace algunos años?

-Sí, pero no es de extrañar porque la copla tiene un repertorio maravilloso que ha incorporado mucha gente que no pertenecía a este género como Plácido Domingo o Daniel Poveda.

-Y parece que siempre la asociamos al sexo femenino.

-Hay una unión enorme porque la mujer utilizaba la copla para decir lo que pensaba y expresar sus emociones en contra de unos poderes fácticos y de una Iglesia que ejercían una especie de represión contra la mujer. Algunas han pasado el filtro del tiempo y otras han quedado anticuadas. Son, en cualquier caso, un tesoro de la música popular española, más allá de banderas y del aprovechamiento que hizo el franquismo.

-¿Ha sentido alguna vez que nadaba contracorriente?

-Las corrientes van cambiando.

-Pero usted fue pionera.

Le di una nueva lectura uniéndola por primera vez con el jazz. Siempre me ha encantado investigar, profundizar en las raíces latinoamericanas. También me encantan los boleros y la canción popular. La copla es la escuela, pero me gustan muchos tipos de música. De hecho, yo soy muy rockera.