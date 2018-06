«Doy voz a todas las mujeres africanas que no la tienen y no tengo miedo»

Fátima Djarra compartió ayer en la Casa de Encuentros de las Mujeres de Avilés su experiencia como víctima de la mutilación genital. Nacida en Guinea-Bisáu en 1968, de niña fue sometida a la ablación del clítoris, una experiencia que determinó su vida y la ha llevado a convertirse en una de las principales activistas en la lucha contra esta práctica ancestral. Djarra trabaja como mediadora intercultural en un proyecto de Médicos del Mundo en Pamplona. La activista ha reflejado sus vivencias en el libro 'Indomable. De la Mutilación a la vida' con el que pretende concienciar sobre la necesidad de erradicar la mutilación genital que cada año sufren millones de niñas africanas.

-¿Qué cuenta en su libro?

-Pues cuento toda mi vida, mi experiencia familiar, todo lo de lo que he sido testigo y lo que he hecho en mis cincuenta años de existencia. Yo pertenezco a una etnia en la que la práctica de la ablación es una tradición generalizada y muy arraigada. De hecho, tengo una tía que es mutiladora. Explico cómo con doce años, un día en clase de ciencias explicaron el aparato reproductor y qué función tenía el clítoris. Fue entonces cuando tomé conciencia por primera vez de lo que estaba pasando. Así que hablo del dolor de las mujeres y de cómo se les enseña a creer que la ablación es lo mejor para ellas, para sus hijas.

-¿Por qué decidió escribirlo?

-El objetivo es sensibilizar a las africanas que viven en España, empoderarlas, visibilizarlas y darles voz. Porque muchas tienen miedo, no quieren hablar del tema de la ablación por distintos motivos y el principal porque es algo para ellas muy íntimo. Y creen que si comentan algo al respecto se las va a a criticar, a marcar.

-¿Cómo reaccionaron en su entorno cuando usted comenzó a manifestarse en contra de la ablación?

- Pues algunos me insultaban, pensaban que estaba loca y, además, como era madre soltera, hasta me llamaban 'puta'. Al principio de mi trabajo, en 2008, era difícil hablar sobre este tema con las mujeres africanas porque pensaban que la ablación era algo bueno para las niñas, que las beneficia para el parto. Si una niña moría tras la ablación era por que dios lo quiso así, o por vudú. Nunca se reconocía que fuese por la mutilación, no se cuestionaba, una serie de falsas creencias que forman parte de la cultura y están muy arraigadas. Así que me demostraron mucha indiferencia, pero seguí adelante.

-¿Qué la empujó a continuar?

-Cuando llegaba a mi casa, yo seguía dándole vueltas al tema y cuanto más lo hacía más convencida estaba de que todo lo que se contaba sobre las bondades de la ablación era un mito. Así que volvía a insistir para que no mutilasen a las niñas y ahora muchas me dan las gracias.

-¿Llegaron a amenazarla?

-Sí, varias veces y de muerte. Una de las últimas ocasiones fue durante una charla que estaba dando en Pamplona.

-¿Tiene usted miedo?

-No tengo miedo. Mi labor es dar voz a todas las mujeres africanas que no la tienen, que están silenciadas. Soy consciente del riesgo pero en África muchas mujeres han muerto por su lucha, auténticas heroínas. Esta es la mía. Las mujeres africanas tenemos que liberarnos y si hay una mujer que habla de este tema otras la seguirán.

-¿Cuál es la actitud de la sociedad española ante esta cuestión?

-Pues hay un desconocimiento total sobre todo el asunto. En general, los españoles piensan que no es un problema suyo y se equivocan, sí que lo es. Cuando la gente emigra a otro país llevan con ellos su cultura y sus creencias. Por eso es necesario sensibilizar a la población española aunque no es sencillo.

-¿Cómo realiza usted esa la labor de sensibilización?

-Pues planteo el tema desde la parte antropológica de esta práctica. El choque cultural es enorme y es importante que los españoles comprendan el contexto donde surge esta práctica para que no sientan rechazo. Necesitamos es sumar apoyos en la lucha para erradicar la mutilación genital, es muy importante.

-¿Cómo se trabaja en España para prevenir las mutilaciones?

-Existe un protocolo de actuación en diferentes provincias para detectar y prevenir que niñas españolas de origen africano sean sometidas a la mutilación. Las situaciones de mayor riesgo se dan sobre todo en la época vacacional, cuando las familias viajan a sus países de origen. Así que cuando se detecta un caso de riesgo, se somete a las niñas a un examen médico antes y después del viaje. Se habla con los padres y se les informa de que mutilarlas es un delito penado con hasta doce años de cárcel. Esto parece estar funcionando pero queda aún mucho camino por hacer.