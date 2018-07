«Las mujeres llevamos muchos años rompiendo moldes sin salir en la historia» Mercedes de Soignie y Pilar Sánchez Vicente durante la conferencia. / MARIETA La escritora Pilar Sánchez Vicente emociona al público en la presentación de su novela 'Mujeres Errantes' en el Aula de Cultura de LA VOZ C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 6 julio 2018, 03:03

Pilar Sánchez Vicente, como cualquiera de las tres protagonistas de 'Mujeres Errantes', la novela que ayer presentó en el Aula de Cultura de LA VOZ, tiró de carácter y de espontaneidad para radiografiar, a golpe de anécdota, una época no tan lejana en el calendario, pero desdibujada en la memoria, la de los cincuenta y sesenta del siglo pasado. La escritora gijonesa reivindicó el pasado reciente que no por superado tiene que avergonzarnos y animó a «ver de dónde venimos y no olvidarlo».

Entrevistada por Mercedes de Soignie, coordinadora del Aula de Cultura, Pilar Sánchez Vicente repasó sus comienzos como escritora y homenajeó a «las mujeres que llevamos muchos años rompiendo moldes, pero no salimos ni en la historia ni en los libros» en varios momentos de su intervención. Si bien 'Mujeres Errantes' no es una alegato feminista, la autora describe negro sobre blanco el papel que ha jugado siempre la mujer en la sociedad. «Siempre hemos estado ahí, sosteniendo las haciendas mientras ellos salían a pescar y fregando suelos en Somió cuando ellos regresan de la faena y se iban a beber al bar, con el nivel de alcoholismo y violencia que ello genera», reflexionó.

Las 'Mujeres Errantes' son mujeres decididas y madres absolutamente abnegadas «que el huevo del mes es para lavarle el pelo a la hija en la fuente». «Sí, sí, que parece que lo hemos olvidado, pero eso fue hace nada. La mayoría de aquí seguro que lo hemos visto o lo conocemos por referencia. Como lavarse los dientes una vez al mes con bicarbonato o pintarse la piernas con yodo», expuso ante el gesto afirmativo de muchas de las cabezas del auditorio.

Ese es el pasado que rescata Sánchez Vicente cuando Greta, una escritora de éxito afincada en Londres, regresa a Gijón para acompañar a su madre en el lecho de muerte y descubre que no es su verdadera hija. En la búsqueda de sus raíces conoce a personajes como una pescadera llamada Julia 'La Chata' que le dibujan una época y una sociedad que nada tiene que ver los ochenta londinenses que conoce Greta. Treinta o cuarenta años atrás, en el gijonés barrio de Cimadevilla, «la vida no vale nada. No es que ahora esté pasando lo que nunca pasó, solo que ahora nos estamos atreviendo a ponerle voz. Te casabas porque era lo que tocaba y aguantabas al marido como podías. Las pobres que se quedaban embarazadas sin pareja iban al matasanos y las ricas lo hacían de otra manera. Muchas, repudiadas por sus familias, terminaron como prostitutas en el barrio de pescadores», indicó.

Al hilo de los secretos familiares que sustentan la trama principal de la novela, Pilar Sánchez Vicente pidió al público que recapacitara sobre la historia que sus hijos conocían sobre ellos desde la firme convicción de que «no somos sinceros». Disculpó, por tanto, a los personajes que «unos dicen que son malos y otros buenos, son poliédricos como los somos las personas porque la línea de la vida la vas construyendo a medida de que te van pasando cosas».

Bloque y Nicaragua

Reconoció volcarse durante el proceso creativo de una novela, que en su caso suele durar tres años. «Mudo como un camaleón y me meto en cada uno de los personajes, por eso todo el mundo me identifica con todas mis protagonistas porque lo dejo todo», afirmó. Durante la escritura de 'Mujeres Errantes', que nació a raíz de unas grabaciones históricas reales entre dos pescaderas de Cimadevilla, sufrió un bloqueo que solucionó viajando a Nicaragua. Allí profundizó en la figura de Gaspar García Laviana, «el Che asturiano», que funcionó como «la argamasa para unir las tres piezas preciosas que tenía». Aprovechó la mención para reivindicar al religioso de San Martín del Rey Aurelio «que era demasiado comunista para los curas y demasiado cura para los comunistas».