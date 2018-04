El Museo de Historia Urbana incorpora una maqueta del Ayuntamiento en 1929 Maqueta del Ayuntamiento, dentro de la urna, en el Museo de Historia Urbana de Avilés. / MARIETA «Ni loca habría imaginado que la pudiera ver todo Avilés», afirma la hija del autor del trabajo C. DEL RÍO Miércoles, 25 abril 2018, 13:22

José Alonso Celemín tenía dieciséis años y trabajaba en cuando, en tu tiempo libre, realizó una . Corría el año 1929. 89 después, la obra de este leonés afincado en Avilés se instala como parte de la colección permanente del . Su hija, Flor Alonso Menéndez, ha donado una obra que, desde su creación, ha permanecido en el hogar familiar conservada en una urna. Manuel Ángel Hidalgo, director del museo,ha afirmado hoy que es la primera obra que representa fielmente la Casa Consistorial en esta época. «Solo teníamos una fotografía del Ayuntamiento bombardeado, pero de antes, nada», ha afirmado hoy la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, durante la presentación de la maqueta en la sección 'Villa moderna'.

Flor Alonso Menéndez se ha mostrado hoy muy emocionada con el nuevo emplazamiento de la maqueta. «La gente me decía que la vendiera, pero yo no quería. Se me ocurrió ofrecérsela al Ayuntamiento y la sorpresa fue descubrir que tenía un valor más alla del sentimental», ha confesado. «Ni loca habría imaginado que la pudiera ver todo Avilés», ha afirmado.

Una de las curiosidades del Ayuntamiento en 1929, tal como se puede observar en la maqueta, es que la torre-campanario en la parte posterior del edificio y no justo encima del reloj que, entonces, tampoco contaba con una esfera iluminada. La luz llegada desde una farola exterior.