La música asturiana anima la fiesta Bras Rodrigo sobre el escenario de la plaza de España. / PATRICIA BREGÓN El Festival de Canción Asturiana y el Encuentro Coral de Habaneras completaron el programa que hoy también incluye el concierto de Eliseo Parra y Dobra | Bras Rodrigo presenta su último disco 'A pause in New York' en la plaza de España SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Lunes, 2 abril 2018, 01:51

Si algo predomina en el programa de las fiestas de El Bollo es su carácter musical. Festivales, encuentros y conciertos dan forma a la propuesta de entretenimiento de Festejos que apuesta por dar protagonismo a las tradiciones y ritmos asturianos. Ayer la plaza de España se convertía en el epicentro de los eventos musicales junto con la Casa de Cultura.

Por el escenario de El Parche pasaron cantantes, gaiteros y monologuistas dispuestos a ofrecer a todo el público un amplio repertorio de asturianía. El Festival de Canción Asturiana contó con la participación de Anabel Santiago, Alicia Villanueva, Celestino Rozada, Valentín Fuente y Nel del Soto, que amenizaron la tarde a todos los avilesinos y visitantes, que aprovecharon el cese de la lluvia para disfrutar de las fiestas de El Bollo.

Casi en paralelo, aunque en la Casa de Cultura, las corales tomaban el escenario para inaugurar una nueva edición del Encuentro Coral de Habaneras, que cumple veintisiete años. En esta primera jornada, que tendrá continuidad a lo largo de esta tarde, participaron cuatro agrupaciones. Por el auditorio pasaron la Agrupación Coral Polifónica Piloñesa, el Orfeón de Torrevieja, la Mairu Abesbatza de Zigoitia en Álava y la Agrupación Artística Ferrolana Bohemios. El certamen, organizado por la Agrupación Polifónica del Centro Asturiano, continuará esta tarde, a las 20 horas, con el repertorio elegido por otras cuatro formaciones: Laureado Coro Santiaguín, Orfeón de Mieres, el Grupo de Canto 'Amigos de Miranda' y también los anfitriones.

Ayer también pasó por el escenario de la plaza de España el gaitero Bras Rodrigo, que eligió las fiestas de El Bollo para presentar su último trabajo discográfico, 'A pause in New york'. El músico asturiano no falló a su público, que le ha seguido tanto dentro de la Banda de Gaitas de Corvera como en su carrera en solitario. En su concierto de anoche, que puso el broche más asturiano a la primera jornada de las fiestas, contó con la colaboración de varios artistas como la de la cantante y actriz sevillana María Gracia.

Hoy el programa volverá a contar con actividades musicales. Junto con el Encuentro Coral de Habaneras está previsto un concierto folk en la plaza de España. A las siete de la tarde dará comienzo la actuación de Eliseo Parra, el vallisoletano recorrerá algunos de sus temas más conocidos, entre ellos 'Tribus Hispanas' o 'Viva quien saber quiere'. Junto a él actuará Dobra, el nuevo proyecto musical del gaitero Xuacu Amieva, que nutre su repertorio de la tradición musical asturiana, que intercala con sus propias composiciones.