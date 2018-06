La música protagoniza el verano con 43 conciertos en calles y plazas de la ciudad El Centro Niemeyer será el escenario de varios conciertos. / MARIETA Andy & Lucas, Henry Méndez, Ramoncín o Martha High, entre los cabezas de cartel de los festivales y galas previstos para los meses de julio y agosto SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 24 junio 2018, 01:57

Si algo no falta en Avilés es ritmo, prueba de ello son los 43 conciertos previstos para los meses de julio y agosto que el Ayuntamiento dio a conocer ayer en su avance de la programación festival del verano. A estos habrá que sumar otros, aún por confirmar, especialmente los que animarán las fiestas de San Agustín, cuyo programa se ha desvelado parcialmente.

La carrera musical comenzará el 2 de julio con el inicio de la séptima edición del Festival Sol Celta, que ofrece una treintena de actuaciones durante la semana que se compaginarán con teatro, un mercado celta, actividades para niños, pasacalles e incluso un curso de llingua. En su cartel sonarán grupos locales e internacionales, que animarán las plazas de Alfonso VI y Carlos Lobo, así como las calles La Ferrería y El Sol.

Cadena Dial ha elegido la plaza de España como parada para su gira 'Déjate llevar', que traerá a artistas como el grupo Despistaos. De la música más moderna se dará un salto a las bandas que formarán parte del Festival Intercélticu, que aunará música y gastronomía en su duodécima edición. Tan solo unos días después El Muelle acogerá el Festival de Música Negra, que apuesta fuerte con grandes artistas en su cartel como Martha High, entre otros.

Once conciertos más se desarrollarán dentro del Festival La Mar de Ruido, que este año ha conseguido subir al escenario del parque del Muelle a Ramoncín, Barón Rojo y Jenny and The Mexicats. Aunque aún no se ha dado a conocer el programa, las fiestas del Carbayedo también apostarán por la música con las verbenas.

Otro de los estandartes del verano en la ciudad viene siendo desde hace 38 años el Festival Folclórico, que repetirá en el Centro Niemeyer como plaza en la que hacer una exhibición de música y danza popular. Ya entrados en agosto, pero antes de los días grandes de la ciudad, se celebrará el festival 'Avilés Suena Bien', que, entre otros, recibirá a Los Polaroids. 'Las Músicas' ha programado tres conciertos más en el Niemeyer para dar paso a las verbenas de San Agustín y a la Holy Party. La Banda de Música se suma con un concierto en El Parche y dará el relevo al espectáculo 'Dos pájaros y un trío', que versionará a Sabina y Serrat. El mes se terminará de la mano de Tina Cousins, Andy & Lucas y Henry Méndez, que actuarán en la Gala de San Agustín.

Cultura y diversión

No todo será música. El programa festivo intercala entre concierto y concierto eventos culturales de diferente índole y dirigidos a todo tipo de públicos. Casi sin descanso entre canción y canción se unirán los escritores invitados al Celsius 232, que ya ha confirmado más de una veintena de autores que compartirán presentaciones, charlas y firmas con sus lectores en la Casa de Cultura. Las compañías de magia, malabares y acrobacias convertirán la plaza de España en un circo al aire libre a mediados de julio.

La hostelería se suma con iniciativas como Sabores de Plaza en Plaza o el Festival de la Cerveza, ambos en agosto. Los más pequeños disfrutarán de una nueva edición de Divertilandia y del cine al aire libre, además, podrán participar en las actividades de 'Un verano con mucho arte'.