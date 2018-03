El músico Yann Tiersen, a punto de agotar las entradas de su concierto en el Centro Niemeyer

Apenas quedan ya localidades para el concierto que el músico francés Yann Tiersen ofrecerá este viernes en el auditorio del Centro Niemeyer. El intérprete, autor de la banda sonora de la película 'Amelie', se encuentra de gira por España con 'An evening with Yann Tiersen solo in concert'.

Tiersen saltó a la fama internacional en 2001, aunque el éxito de su trayectoria profesional se extiende mucho más allá de este largometraje. Él mismo se desmarca en sus declaraciones del calificativo de compositor de música para películas. Aparte dela banda sonora de 'Amélie', firmó la de 'Goodbye Lenin!' (2003) y 'Tabarly' (2008). «No soy un compositor y tampoco tengo un pasado en la música clásica», afirma.

Yann Tiersen estudió violín y piano desde los seis hasta los catorce años y después cogió la guitarra eléctrica y se adentró en el post-punk durante la segunda mitad de los años 80. Fue el primer paso intrépido de una trayectoria que se ha ido alimentando y abrillantando a golpe de extravagancias melancólicas y con influencias de lo más variopinto. Su último trabajo, 'Eusa', son diez composiciones para piano editadas en forma de libro de partituras, cada una de ellas inspirada en una localización de su isla natal, Brest.