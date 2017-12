Nacer o reinventarse por cuenta propia Algunas de las emprendedoras que ayer presentaron sus proyectos. / PATRICIA BREGÓN Mujeres de Avilés y Oviedo ponen en común sus ideas de negocio en un encuentro en la Escuela de Emprendedoras C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 19 diciembre 2017, 00:24

A la ovetense Cristina Haas le llegó el momento de «reinventarse» a los 52 años, una edad en la que las nuevas oportunidades por cuenta ajena son muy difíciles, por no decir imposibles. Así que se puso manos a la obra y comenzó un curso organizado por la Escuela de Emprendedoras y empresarias de Asturias, sita en Avilés, y la Fundación Social para el Empleo sobre creación de empresas en el que terminó de definir su idea, público e inversión. Ayer ella y otras siete compañeras de aventura participaron en Avilés en el encuentro 'Juntas Emprendemos Más', una puesta en común organizada por la Escuela y la Fundación para buscar también necesidades comunes que se puedan abordar en conjunto, tales como compras o canales externos de comercialización.

No se pudo llegar a tal extremo, porque los proyectos aún son solo ideas, a las que, en algunos casos, les falta una estimación seria de gastos, como al de Ángela Menéndez Delgado, de 22 años. Graduada por la Escuela de Bellas Artes de Oviedo, le gustaría incorporarse al mercado laboral como 'freelance' o «autónoma, básicamente». Su idea es comercializar sus dibujos de personajes conocidos, muchos de ellos de series, a través de láminas para enmarcar y colgar en casa, camisetas, pins o pegatinas, «que están de moda y que yo sé que mi producto no es de primera necesidad, que igual alguien no está dispuesto a pagar una ilustración, pero sí una pegatina», que comercializará a través de una tienda online.

La joven estimó una inversión inicial de quinientos euros, principalmente para el pago de la cuota de autónomos, el alquiler de una oficina en La Curtidora y poco más «porque material ya lo tengo». Sus optimistas previsiones fueron, sin embargo, tiradas por tierra tanto por la emprendedora avilesina Karoleydys Colón, propietaria de Vintaretro Club Vintage Shop como por Almudena Cueto, directora del Instituto Asturiano de la Mujer, que le advirtieron sobre los muchos gastos y nulos beneficios al comenzar, más el pago de impuestos.

No habló de números, pero sí de conceptos Cristina Haas, quien mostró tener muy claro el tipo de establecimiento y comida que quiere servir. Explicó que ya tiene elegido distribuidor cárnico y está seleccionando obrador. Trasladó que su producto se venderá como 'frankfurt', aludiendo al concepto europeo de salchicha y no al perrito caliente americano. Defendió que es un tipo de negocio muy de moda en Madrid y Barcelona y que en Asturias abrirá sus puertas en Gijón, «porque creo que es la clientela que mejor encaja». Y el logo, un perro de morro fino que lleva dibujando «desde que tenía ocho años».

Almudena Cueto invitó a todas a «aprovechar todos los recursos que tenéis a vuestro alcance» porque «las mujeres cuando empezamos tenemos más cosas alrededor que no nos dejan centrarnos». Ayer, al menos, todas estaban a lo que tenían que estar: presentar su idea.