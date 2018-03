La actriz avilesina Natalia Cooper ficha por la serie de televisión irlandesa 'Red Rock'

El público irlandés comenzará a familiarizarse en breve con el rostro de la actriz avilesina Natalia Cooper, que acaba de fichar por 'Red Rock', una serie de televisión cuyos derechos acaban de comprar la BBC y Amazon. Cooper interpretó en dos episodios de la tercera temporada a una prostituta que ahora los guionistas han recuperado para la quinta entrega de una producción galardonada con varios premios IFTA, los premios de la Academia de Televisión Irlandesa.

Natalia Cooper debe su nombre artístico a sus compañeros del Instituto Menéndez Pidal que, no sabe bien por qué, sustituyeron sus apellidos García Rodríguez por un anglosajón 'Cooper' que encaja muy bien con el país en el que se está abriendo carrera. En realidad, Natalia comenzó a trabajar de actriz hace varios años en Asturias y Madrid, pero ahora se encuentra a caballo entre esta última y Dublín, capital en la que parecen abrirse más oportunidades.

«Tengo la sensación, o al menos esa es mi experiencia, de que en España está todo un poco más cerrado. Aquí en Irlanda no me conocía nadie cuando me presenté a la audición, pero por lo visto les encajaba en el perfil del personaje y quisieron verme», explica la joven desde Dublín, donde celebra contenidamente el escaparate que supone actuar en 'Red Rock', en un momento audiovisual en el que las series están en lo más alto.

Cooper explica que decidió probar suerte en Irlanda porque allí vivían algunos amigos y en Madrid, aparte de los consabidos cortometrajes, solo había participado fugazmente en una serie y en 'Más allá de la noche', una película de bajo presupuesto de Rafael Hernández de Dios. La apuesta parece haber salido bien.

En este caso, además, su acento extranjero ha sido un plus porque interpreta a una mujer polaca. «Creo que no tengo demasiado acento español, pero obviamente no hablo como alguien de aquí. Y eso a veces es bueno y otras veces es malo. Para este papel, estuve viendo la televisión y escuchando la radio polaca», explica la actriz avilesina.

La quinta temporada de 'Red Rock' está ya grabada, pero todavía no se ha emitido. En Irlanda la pasan por la cadena TV3 y es de esperar que, al haberla comprado la BBC y Amazon, pueda verse dentro de poco en todo el mundo. La serie, ambientada en un pueblo costero, es una ficción policiaca que narra las interacciones de sus habitantes con la 'garda' (policía) local.

El personaje de Natalia se verá implicado en la investigación de un homicidio y ahora que ha vuelto a recuperarse para la trama de esta serie «solo espero que no me maten dentro de poco», confiesa la avilesina.