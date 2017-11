«El PP necesita ya un presidente que viva y trabaje en la ciudad», reclama Araujo

Los seis meses establecidos como plazo máximo de vigencia de una gestora se cumplieron ayer sin que la que desde el 30 de mayo gobierna el PP de Avilés haya señalado aún la fecha del congreso que decidirá la nueva junta local. «Hoy estamos de luto. El PP nunca había vivido una situación de interinidad como esta. Llevamos medio año con una gestora impuesta desde Oviedo sin que nadie nos haya explicado por qué era necesaria y qué ha hecho. Estamos perdiendo tiempo para ganar las elecciones de 2019», manifestó Alfonso Araujo, a día de hoy el único militante que se ha postulado como candidato a presidir la junta local.

Si bien evitó mencionarlo de forma expresa, el concejal popular cargó contra Pedro de Rueda, diputado regional y presidente de la gestora tras la fulminante destitución de Carmen Rodríguez Maniega. «Necesitamos una junta elegida por los militantes y un presidente a jornada completa, alguien que viva y trabaje en Avilés. Es de sentido común. Por eso reclamamos que se convoque ya el congreso», dijo Araujo. La actual situación «siembra incertidumbre y desánimo entre los militantes. Es lo que nos transmiten diariamente a nosotros, a los que estamos a pie de calle. A otros no los conocen, así que ¿a quién se lo van a decir?», se preguntó.

Araujo y Álvarez también aseguraron con tono crítico que «la comunicación entre la gestora y los afiliados es nula, ni siquiera se les informó del cambio de sede. No hay contacto, no hay día a día, y así no se pueden ganar las elecciones. Las gestoras cuanto menos duren mejor», concluyeron.