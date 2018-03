«Los que niegan el acceso a las terapias naturales son unos cínicos» Momento de la conferencia de Pàmies ayer en Avilés. / MARIETA El polémico horticultor Josep Pàmies arremete contra el Colegio de Médicos tras la amenaza de denuncia ante Fiscalía E. F. AVILÉS. Martes, 6 marzo 2018, 03:55

El polémico horticultor y naturista catalán Josep Pàmies ofreció finalmente ayer su conferencia en el hotel 40 Nudos de Avilés después de que el establecimiento de Corvera donde tenía previsto impartir inicialmente su conferencia cancelase el acto. La asociación Ecovida, organizadora del evento, considera que «la cancelación es fruto de las presiones del Colegio de Médicos de Asturias» tras anunciar su intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía en caso de llevarse a cabo las charlas de Pàmies cuyo contenido consideran «podría incurrir en algún delito tipificado». Según Cristina Viejo, miembro de la Asociación Ecovida «se trata de una campaña contra la libertad de expresión contra la libertad de escoger en la vida. Aquí no hay imposición, sólo libre elección».

Ayer, cerca de 150 personas asistieron a la ponencia de Pàmies en Avilés titulada 'Alimentación y salud. Terapias naturales'. El horticultor comenzó su intervención agradeciendo al público la asistencia y criticando duramente la posición Colegio de Médicos de Asturias: «A mí esto ya no me afecta. Espero que al final el Fiscal denuncie para poder ir a juicio y llevar conmigo médicos, científicos, biólogos que avalen lo que yo estoy diciendo en público cada día», aseguró Pàmies quien acusó al secretario general del Colegio de Médicos de Asturias de «cínico porque me critica a mí por defender las medicinas alternativas como la homeopatía o la acupuntura que el practica en su despacho particular y yo lo que quiero es que eso esté al alcance de todo el mundo no sólo de los que lo pueden pagar», afirma.

«Yo tengo derecho a dar mi opinión y esto no debería afectar a nadie ya que yo soy solo un agricultor, una persona muy poco preparada que me hago eco de estas sensibilidades y quien me escucha es por que le da la gana». Durante su intervención Josep Pàmies denunció el «uso de medicamentos que matan y no curan así como la existencia de una mafia farmacéutica que necesita que haya enfermos para crecer». También abogó por que se sigan en todo los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), «no sólo en poner vacunas sino en incluir las terapias tradicionales a los sistemas públicos de salud. Nos tachan de curanderos por hablar de homeopatía o acupuntura cuando la OMS lo recomienda», recalcó.