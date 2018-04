El Niemeyer recibe la donación de un 'Pope' de Francis Bacon Exposición de Francis Bacon en el Centro Niemeyer. / MARIETA La obra, que data de 1986, pasará hoy a formar parte de la colección del centro cultural en un acto solemne que se celebrará en la cúpula L. V. AVILÉS. Viernes, 6 abril 2018, 04:09

La cúpula del Centro Niemeyer albergará hoy viernes, a partir de las seis de la tarde, la cesión a la Fundación del equipamiento cultural avilesino de la obra de Francis Bacon titulada 'Pope' (1986), perteneciente a los fondos de la colección 'Francis Bacon Collection of the Drawings Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino', y que ésta ha donado al Niemeyer

El acto contará con las intervenciones de Carlos Cuadros, director general del Centro Niemeyer; Fernando Castro Flórez, comisario de la exposición 'Francis Bacon. La cuestión del dibujo'; Umberto Guerini, presidente de Francis Bacon collection of the drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino; Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés; y Vicente Domínguez, presidente del Patronato de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y viceconsejero de Cultura del Gobierno del Principado.

Las 73 obras expuestas en el Niemeyer hasta este domingo forman parte de la colección The Francis Bacon Collection of the Drawings Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino. Quince de los dibujos se han podido ver por primera vez en España en esta muestra del Niemeyer. El propio Cristiano Lovatelli ha asegurado que esta es «la exposición más completa realizada hasta el momento» con los dibujos del autor irlandés.