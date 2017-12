El ciclo de teatro familiar JovenEscena levanta el telón mañana sábado (18 horas) de la mano de la compañía asturiana Higiénico Papel, que representará el musical 'Terrore ma non troppo o la maldición de Villa Lucrecia'. Laura Iglesias dirige la dramaturgia protagonizada por escenas «terroríficamente cómicas». Interpretada por Félix Corcuera, Carlos Dávila y Arantxa Fernández Ramos, se trata de una obra músico teatral ambientada en una mansión llena de misterios que guarda un sinfín de secretos. Un espectáculo de humor para toda la familia recomendado para edades a partir de los seis años.

-¿Cómo se consigue hacer reír al público con una obra de terror?

-Teníamos ganas de hacer algo así, que aunara el suspense con la comedia. Se logra con personajes fantasmales pero divertidos, cercanos y entrañables. No da absolutamente miedo a pesar de la atmósfera de la escenografía, que es muy vistosa porque se desarrolla en una casa encantada. En realidad los personajes son unos cachos de pan que hacen que el público empatice.

-¿La música juega un papel principal?

-Sí. Es un musical desde el comienzo. Todas las piezas que se interpretan están creadas expresamente para la obra por Alberto Lorenzo. Son canciones pegadizas, animadas y ligeras. Los niños salen del teatro tarareando las canciones porque les gustan mucho. En realidad la obra es en parte también un homenaje a varias películas como 'Rebeca', 'Jovencito Frankestein' o 'La Familia Addams'.

-¿La obra también está escrita en clave para los adultos?

-Es teatro familiar. Los padres tienen que venir con los niños porque lejos de ser una obra con la que se vayan a aburrir o que no le encuentren el gusto, se encontrarán con un texto pensado también para ellos, con referencias que les harán reír.

-¿Quién es más crítico, el público infantil o el adulto?

-El infantil. Es muy complicado trabajar para ellos porque son muy sinceros. Los niños son muy transparentes, si no les gusta la obra se revolucionan y no le prestan atención. En cambio si les engancha es conmovedor verles las caras de fascinados. No tienen filtros y eso también se agradece, son el termómetro cuando estrenas porque te van guiando en aquello que tienes que cambiar. Los adultos son más discretos y se guardan sus opiniones, aguantan toda la función sin inmutarse, aunque su aplauso sea más frío.

-¿El teatro familiar ayuda a afianzar espectadores?

-El teatro es una disciplina muy minoritaria respecto a otras actividades de ocio. Cuesta crear público. Ahora hay pocas campañas escolares, antes los niños iban más al teatro. Por eso es importante que los padres les lleven a ver obras porque si les gusta se harán fans y querrán repetir constantemente y así se convertirán en espectadores de cara al futuro, si no será muy complicado engancharles.