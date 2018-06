«Señor controlador, si no ve bien, acuda al oculista» Cartel dirigido a los controladores de la ORA que ha situado el conductor afectado en su vehículo junto con el tique correspondiente de cada día . / LVA Un conductor avilesino deja una divertida nota de advertencia para protestar por una multa injusta L. V. AVILÉS. Domingo, 17 junio 2018, 03:59

Germán M. aparcó su furgoneta en la calle Fuero de Avilés con el ticket de la ORA en zona narajna (baja rotación) hasta el día siguiente a las 10.39 horas del pasado miércoles, día 13 de junio. Su sorpresa fue mayúscula al encontrarse una notificación de la grúa informando que su vehículo había sido retirado. «Tuve que pagar 95 euros para sacarlo del depósito», asegura a este periódico, comprobando 'in situ' que el papel no había volado del salpicadero ni se había dado la vuelta. «Es cierto que había una parte que podía estar oculta por el marco, pero a poco que se hubiera esforzado el controlador habría visto la fecha y la hora», explica.

A una situación que considera «injusta en sí misma» se añade la indignación por lo mucho que se va a alargar la tramitación de su recurso en el tiempo. Tras haber ido a reclamar infructuosamente al edificio administrativo del Principado, en la calle del Muelle, se le informó de que tenía que esperar a que le llegara la notificación de la multa y recurrir después. «Me dijeron que tranquilamente podía pasar un año. ¡Un año», exclama.

La única descarga que parece tener es el derecho a la pataleta. Así, ha colocado sendos carteles sobre el salpicadero de su vehículo para que los controladores revisen los tickets con mayor diligencia. «Señor controlador de la ORA: Por favor asegúrese bien de que no hay ticket antes de llamar a la grúa sin motivos. Si no ve bien, acuda al oculista, y, si es incapaz de cumplir con su trabajo, búsquese otro. Su 'gracia', su torpeza y su incompetencia me han costado 95 euros. ¿Me los va a devolver usted?», es el mensaje del cartel que luce en su vehículo junto con el preceptivo ticket de autorización de aparcamiento de la zona azul.