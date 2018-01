La nueva imagen de la avilesina Cristina Álvarez tras su paso por 'Cámbiame' El antes y el después de Cristina Álvarez en el programa 'Cámbiame'. / TELECINCO La candidata avilesina al Concurso Miss Classic Universe renueva su imagen gracias al programa de televisión 'Cámbiame' S. GONZÁLEZ AVILÉS. Viernes, 5 enero 2018, 01:32

Pelayo Díaz, el estilista asturiano, ha sido el encargado de dar un giro radical a la imagen de Cristina Álvarez, la candidata avilesina al Concurso Miss Classic Universe. La mujer acudió al programa 'Cámbiame' de Telecinco en busca de un nuevo estilismo con el que presentarse a la final del certamen, que se celebra entre los días 19 y 24 de enero en Bulgaria. Ayer se emitía su paso por el plató madrileño del que se fue con «un gran experiencia vivida».

La avilesina, que en la primavera ganó el concurso Mrs +40 España, entraba vestida con ropa de calle en tonos grises y negros, con tacones y su melena rubio platino suelta, y salía por la pasarela con un vestido largo verde. Aunque el cambio más grande lo sufrió su pelo, que ahora tiene un tono pelirrojo y está ondulado. «Es una experiencia positiva aunque no acabo de acostumbrarme a la nueva imagen», comentaba ayer tras la emisión del programa.

El cambio se grabó hace unas semanas y aún mantiene el estilismo marcado para ella por Pelayo Díaz. «El tono rojizo es más complicado de conservar, te obliga a ir siempre preparada», explica. La grabación se realizó en dos jornadas, la primera en plató y en la tienda de moda, y la segunda en la que ella descubrió su cambio. «Fueron dos días intensos. No te ves en ningún momento porque no hay espejos en ningún sitio. Además, está prohibido hablar con la gente para que no te cuenten nada», apunta Cristina Álvarez.

Pelayo Díaz buscó para ella un estilismo elegante y sobrio. «No quería que mi estilo hablara, quería que fuera ella la protagonista absoluta», comentaba el asturiano cuando Cristina cruzaba la pasarela del programa. El tono verde no se eligió al azar, sino que «es un color que se aferra a la esperanza de ganar el concurso, que estoy seguro de que lo hará», sentenció Pelayo Díaz.

Sus compañeras, Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú, se mostraron contentas con el resultado aunque no dudaron en recomendarle que «acompañe el vestido con una joya». Algo que el estilista asturiano no dudó en rebatir, ya que «el estilismo está pensado sin joyas porque quiero que la corona sea la única joya que lleve».

Por otro lado, Pelayo Díaz quiso remarcar que «este look se aleja de lo que suelo hacer, es clásico y nada estridente». Su nueva imagen gustó a Cristina Álvarez, que. asombrada al verse en pantalla, decía que «me encanta el pelo, no me lo hubiera puesto nunca así». Ayer, tras días con él, comentaba que «el vestido es muy sencillo, sin ningún tipo de brillo. No es tan de mi estilo como lo tenía pensado, pero lo llevaré al concurso», comentó la avilesina, que también llevará en la maleta otras prendas «por si el nivel del resto de candidatas lo requiriera».

Junto a ella acudieron al programa dos amigos y propietarios del kiosco Los Muyayos de Miranda. «Son vecinos y amigos de toda la vida, quisieron acompañarme en este momento tan especial. La verdad es que ha sido una experiencia única que pone el broche a un año en el que he vivido un montón de cosas nuevas», apuntó Álvarez.