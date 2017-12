Una nueva vida para la ropa Karoleydys Colón muestra unos pantalones en su tienda de ropa. / MARIETA La Asociación de Jóvenes Empresarios se fija en Vintaretro Club. Vintage Shop C. DEL RÍO AVILÉS. Lunes, 11 diciembre 2017, 01:30

Harta de trabajar en todo lo que se le presentaba y en ningún caso relacionado con su formación académica, Karoleydys Colón decidió poner en marcha su propio negocio de ropa antigua vendida al peso. Por delante, muchas dudas, riesgo e inversión. Por detrás, tantas ganas e ilusión que la joven e incipiente emprendedora se sentía capaz de mover el mundo. «Estaba frustrada», recuerda ahora, un año después de haber abierto las puertas físicas y virtuales de Vintaretro Club. Vintage Shop y tras haber sido seleccionada por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) como una de las cinco candidaturas en la categoría 'junior' de sus premios anuales. No ganó, pero solo estar en la gala de entrega, celebrada hace un mes, supuso un espaldarazo a su proyecto. Uno más, porque el primero y más importante se lo han dado sus clientes.

Desde el principio, la joven avilesina supo que tenía que apostar por las redes sociales y por internet. No está en una calle comercial y su negocio es relativamente novedoso en Avilés. Ha habido tiendas que han intentado vender ropa de segunda mano (todavía hay una que lo hace), pero ella matiza que sus prendas son «'vintage'», un término anglosajón que identifica objetos antiguos y de buena calidad. «Todo lo que vendo tiene más de veinte años y no necesariamente ha sido usado porque me llegan también restos de tiendas de marcas españolas», aclara la emprendedora. La apreciación viene a raíz de una de las preguntas habituales que le formulaba al principio gente de cierta edad: si tal o cual prenda de ropa la había vestido un muerto. «¡Pues yo qué sé! Supongo que sí», se ríe al contarlo Colón. Todos los artículos le llegan higienizados y ella se encarga de lavarlos o darle unas puntadas si así fuera necesario.

«Lo 'vintage' no solo se aplica a la ropa, es un estilo de vida. Es moda sostenible y reciclada», explica. Son estos valores y sus planes de futuro los que cree que le valieron la atención de la AJE y 'colarse' entre firmas del sector médico y farmacéutico. Karoleydys Colón aspira a convertirse en la principal mayorista de ropa 'vintage' del norte de España. Se ha dado cuenta de que este tipo de tiendas, tan habituales por ejemplo en Estados Unidos, están al alza en nuestro país y se estarán encontrando con el mismo problema que ella: la falta de proveedores españoles.

Ella se surte de canales europeos y viaja en persona a ciudades como Londres y París en su busca y para comprobar su sistema de trabajo. Con un código de responsabilidad estricto, descarta vender esa ropa que los ciudadanos de buena fe han depositado en contenedores para oenegés. Tampoco compra a particulares y las numerosas bolsas de ropa que se encontraba en la puerta de su tienda en los primeros meses fueron al contenedor de reciclaje.

Vende toda la ropa al peso (25 euros/kilo), salvo algunas prendas muy concretas como una camisa de Versace con los botones de plata que llegó hace poco en un pedido de 350 kilos. Y el setenta por ciento de sus ventas son en tienda, frente a un treinta por ciento que formaliza a través de internet.

Tener al lado el centro de estudios de la calle Conde del Real Agrado le ha dado un empujón importante a su negocio. La mayoría de sus clientes son jóvenes «con mucho conocimiento y exigentes». Se cotizan marcas como Levi's, en las que el comprador se interesa por su procedencia estadounidense o europea, y otras como Lacoste o Burberry. Jóvenes modernos y con estilo propio que, a veces, le sirven de modelos para sus publicaciones en las redes sociales. Las fotografías las toman colegas aficionados con un resultado bastante profesional. «Abrí en una zona bastante muerta y supe desde el principio que tenía que llamar la atención de alguna forma», explica.

Esta es su forma de hacerlo. Con un producto diferente, agrupado por categoría y no por sexo y con las puertas abiertas todo tipo de iniciativas de ámbito cultural.