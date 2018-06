«Las nuevas generaciones están acostumbradas a no profundizar en las cosas»

La escritora Remedios Zafra (Zuheros, Córdoba, 1973) compartirá mañana miércoles sus reflexiones sobre la cultura contemporánea, el feminismo o la rapidez y la hiperproductividad de la vida moderna que aborda en su libro 'El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital', Premio Anagrama de Ensayo, en el Ciclo de Palabra del Centro Niemeyer (20 horas). Profesora de Arte, Estudios Visuales, Estudios de Género y Cultura Digital en la Universidad de Sevilla analiza el contexto social actual con perspectiva intergeneracional.

-El escenario que refleja en su último ensayo es bastante duro. Destaca la precariedad y la desilusión.

-Yo soy persona entusiasta y, como todos los que nos dedicamos al mundo de la educación, trabajamos siempre con esperanza porque nos motiva y nos hace creer que el futuro tiene que ser mejor. Pero como pensadora tengo la responsabilidad de enfatizar un enfoque más crítico. De hecho, han dicho que en este ensayo he abordado temas incómodos de tratar.

-¿Cómo cuáles?

-Verbalizo la impostura. Hablo del entusiasmo importado porque en nuestras vidas hay poco tiempo de vida que no sea trabajo y así vamos aplazando las cosas que de verdad nos apetecen. El libro es crítico, pero el planteamiento no es pesimista. Es más un intento de perturbar, de llamar la atención sobre la realidad cotidiana e instar a una toma conciencia, el paso previo para intervenir.

-Pero no es un libro de autoayuda.

-No, no es un libro de soluciones. Desconfío de los que sí lo son, aunque son los que más se venden, muy en sintonía con los tiempos. Queremos recetas rápidas y que nos ayuden a vivir mejor. No da soluciones, pero apunta vías para afrontar lo que está pasando y en la última parte se dibujan algunos caminos como las alianzas y los vínculos en una sociedad más individualista. O la de detenernos a pensar en un mundo que se mueve por inercia. Y se apunta la imaginación para un nuevo futuro.

-¿Qué poder tiene esa imaginación o creatividad que defiende?

-La de ayudarnos a ver el mundo de otra manera sin excluir una mirada crítica y mantener los lazos entre iguales. Creatividad, pensamiento crítico y cooperación son los tres grandes pilares que hoy se están intentando reforzar en la educación, no sin resistencia porque cada vez tenemos modelos más encorsetados.

-¿Y el esfuerzo qué papel jugaría?

-El esfuerzo es algo en lo que fue educada mi generación porque teníamos el ejemplo de nuestros padres, que en la mayoría de los casos les tocó vivir épocas difíciles. Estábamos hipermotivados. En las más jóvenes está muy diluido. Han vivido en la cultura audiovisual y digital y están acostumbrados a cambiar rápidamente de tarea y no profundizar en las cosas.