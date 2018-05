Nuevo corte de tráfico esta noche en la salida de Avilés por la AI-81 Uno de los tableros colocados en los anteriores cortes de tráfico. / Marieta Comenzará a las once de la noche de hoy y finaliza a las 6.30 de la madrugada de mañana jueves YOLANDA DE LUIS Avilés Miércoles, 16 mayo 2018, 12:38

Nuevo corte de tráfico en la antigua 'Y' esta noche para continuar con la colocación de los tableros de los enlaces de esta carretera con el Parque Empresarial Principado de Asturias. No se podrá acceder a la autopista desde las once de la noche de hoy hasta las 6.30 de la madrugada de mañana jueves. La carretera se volverá a cerrar al tráfico, en este caso quedará prohibida la entrada a la ciudad, desde las once de la noche del jueves a las 6.30 de la madrugada del viernes.

Como en anteriores cortes, el acceso a Avilés se han establecido rutas alternativas por la carretera AS-19, antigua carretera de Gijón, desde el enlace de Parque Astur, tanto para la salida de Avilés como para la entrada.

Los trabajos consistirán en la colocación de los tableceros metálicos con longitudes superiores a cuarenta metros que vuelan sobre la autopista desde la zona de Llaranes más cercana a la ciudad y entre ese espacio y el enlace de Parque Astur. Para colocarlos se utilizará una grúa de 200 toneladas.