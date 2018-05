Ciudadanos dará su apoyo al Plan del Casco Histórico de Avilés «por coherencia»

El grupo municipal de Ciudadanos dará también su apoyo al nuevo Plan de mejora del Casco Histórico. El voto de la concejala Carmen Soberón se sumará a los ocho de los socialistas, los tres del Partido Popular y los tres de los no adscritos. Todos ellos han confirmado ya su voto afirmativo, aunque a pocos grupos de la oposición el documento les convence por completo.

El PP lamentaba anteayer que el plan se ha quedado en «una mera serie de actuaciones independientes», mientras que la formación naranja lamenta que se trate de un texto «menos ambicioso que el anterior». Ciudadanos lo aprobará, no obstante, «por coherencia». Ya habían dado su apoyo al documento inicial, y ahora su objetivo es que el plan «quede aprobado en este mandato», señala Soberón.

«Es evidente que las cosas no se hicieron bien y eso alguien tendrá que explicarlo»

«Es evidente que las cosas no se hicieron bien, nos hemos tenido que comer el correctivo de la CUOTA y alguien tendrá que explicarlo, pero nosotros no vamos a pararlo, ahora no», explica la concejala. Se trata, no obstante, de una aprobación inicial, a partir de la cual al documento aún le resta un largo trámite administrativo. Deberá pasar por Pleno aún otras dos veces para una segunda aprobación, en este caso provisional, y otra tercera, la definitiva. Tendrá que pasar además por dos procesos de información pública, durante los que se podrán presentar alegaciones que también este documento actual, y la CUOTA deberá volver a revisarlo.

Ciudadanos lamenta especialmente que el palacio de Carlos Lobo se haya quedado fuera del plan, aunque no es la única actuación. También el inmueble conocido como 'Los 7 enanitos', en la calle Palacio Valdés, se ha visto excluido del documento.

Cultura y universidad

Ganemos, por su parte, denuncia que el plan es «especulativo» , y propone uno alternativo en el que casco es la «estrategia para el desarrollo de la ciudad» con la enseñanza y la cultura como ejes, según explicó ayer Agustín Sánchez.

José Manuel Sánchez ha sido el coordinador de un grupo de trabajo que marca como paso previo a cualquier actuación un análisis arqueológico de toda la zona intramuros y la rehabilitación de sus edificios. A partir de ahí, Ganemos propone una 'Ciudad de la Cultura' con un Museo de Bellas Artes, un Centro de Interpretación del Avilés Medieval, otro etnográfico, un centro de interpretación de la historia de los servicios sociales y un museo de la cerámica negra, todos ellos en edificios históricos del entorno de las calles de Los Alas, Los Alfolíes y la plaza de Carlos Lobo.

A esta 'Ciudad de la Cultura se sumaría una 'Ciudad Universitaria' con el grado de Bellas Artes en el edificio de la Fundación Metal y los estudios de Diseño en el edificio de Correos de la calle de La Ferrería.