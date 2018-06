Instalan un nuevo semáforo en Gutiérrez Herrero para mayor seguridad peatonal El primer semáforo fue instalado ayer en uno de los sentidos de circulación de la avenida. / JOSÉ PRIETO El Ayuntamiento también desplazará el actual paso de cebra para evitar retenciones de tráfico en la rotonda de Los Canapés ALBERTO SANTOS AVILÉS. Sábado, 2 junio 2018, 03:44

El Ayuntamiento de Avilés ha comenzado la colocación de sendos semáforos en la avenida de Gutiérrez Herrero, tal y como había comprometido con los vecinos. El objetivo es reforzar la seguridad en una calle de notable tránsito de vehículos, al ser una de las arterias de entrada y salida de la ciudad, pero también de peatones, ya que atraviesa dos importantes núcleos de población, Versalles y Puerta de la Villa.

El primer semáforo fue instalado ayer en el sentido de salida del centro hacia Los Canapés, a escasos metros de la parada de autobús y del actual paso de peatones, que se trasladará unos metros para mejorar la eficacia de la nueva regulación. De esta forma se atiende la demanda de los vecinos de Versalles, que no querían perder la funcionalidad de poder cruzar la calle hacia el centro comercial Lidl y otros servicios como el Centro de Empleo o el punto limpio. También se garantiza la seguridad con un semáforo que obliga a reducir la velocidad de los vehículos en un tramo en el que los cuatro carriles (dos de ida y dos de vuelta) hacían muy difícil la convivencia con los peatones.

Aunque se había estudiado la posibilidad de no mover el paso de peatones e instalar allí los semáforos, esta opción fue descartada ante la alta probabilidad de provocar retenciones en el acceso a la avenida desde la rotonda de Los Canapés cuando el semáforo estuviese en rojo.

La Asociación de Vecinos Marcos del Torniello había reclamado con insistencia en los últimos años la colocación de un semáforo en el paso de peatones de la avenida de Gutiérrez Herrero, en especial desde el pasado mes de enero, cuando se vivió otro atropello. El presidente de la entidad, Antonio Gil, recordó entonces que era un paso que no está regulado por semáforos «y hay que pasar cuatro carriles en una zona con mucho tráfico».

De su peligrosidad lo dice todo los atropellos en los últimos años -uno de ellos con fallecimiento- y los sustos que se viven habitualmente con frenazos de los conductores que tienen dificultades para ver a los peatones, sobre todo en horario nocturno.

A raíz de esa petición se llegaron a barajar varias opciones, además del semáforo, como la de colocar un paso de peatones elevado o badenes como existen en otras calles de la ciudad, aunque se descartó su aplicación a una carretera como esta, ya que es uno de los principales accesos a Avilés. En cualquier caso, aunque se atiende la reivindicación vecinal con la instalación del semáforo, los vecinos también ven necesario que se cambie la iluminación, «ya que en horario nocturno es más fácil todavía que se produzcan atropellos o sustos, porque prácticamente no se ve, por no decir lo que sucede en días de lluvia, que ya sí que no se ve nada», tal y como explica Antonio Gil, líder vecinal de Versalles.

Además, recuerda que este paso de peatones es muy utilizado, ya que se encuentra cerca de un supermercado y un bazar con mucha afluencia de clientes.