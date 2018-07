El número de demandas de trabajadores por impagos creció en un año casi un 30% Trabajadores despedidos de Montrasa en la puerta de los juzgados de Avilés antes de uno de los juicios. / MARIETA Los dos juzgados avilesinos de lo social registraron 670 reclamaciones de cantidades, frente a las 520 de 2016 YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Jueves, 5 julio 2018, 02:04

Los dos juzgados de lo social de Avilés registraron el año pasado un aumento en el número de demandas registradas. Crecieron especialmente las relacionadas con cantidades adeudadas por los empresarios a sus trabajadores por distintos motivos. En 2016 se habían recibido en estas dos salas 520 reclamaciones por este motivo y un año más tarde la cifra alcanzó las 670, es decir casi un 30% más. Aumentaron también más de un 25% las demandas relacionadas con la Seguridad Social.

En la serie histórica de los cinco últimos años, las reclamaciones de cantidades recibidas en las dos salas de lo social de Avilés el año pasado no es la cifra más alta. Hubo dos años en los que se superaron las setecientas demandas registradas de trabajadores que reclamaban a los empresarios adeudos de nóminas, conceptos recogidos en convenio colectivo que no les pagaban o indemnizaciones incompletas, y fueron 2013 y 2015. Por contra, sí ha supuesto la cantidad de asuntos más elevada registrada del último quinquenio los relacionados con la Seguridad Social. Es la primera vez que se supera la barrera de los cuatrocientos y, además, se hace ampliamente ya que fueron 431, el año anterior habían sido 341 casos.

Los sindicatos mayoritarios están viendo en sus gabinetes jurídicos también un aumento en las consultas en torno a cuestiones relacionadas con impagos. Lo notaron el año pasado y en los primeros seis meses de 2018 esa tendencia no ha cambiado. El secretario comarcal de Comisiones Obreras, José Manuel Rodríguez Baltar, lo constata y asegura que además este año «junto a las reclamaciones por cantidades también estamos viendo un aumento de las de despido, porque el empresario ha vuelto al despido a la vieja usanza, te dice no vuelvas mañana y punto, sin más».

El año pasado, en los juzgados de lo social de Avilés se registraron 304 demandas relacionadas con despidos individuales. Es una cifra sensiblemente inferior a la de 2016 que fue de 365 y lejos de las 396 y 393 causas que entraron en estas salas judiciales en los años 2013 y 2015, respectivamente. También fueron menos los conflictos colectivos que se plantearon en los juzgados avilesinos en 2017, solo nueve. En los últimos años se ha visto una caída considerable de estas causas. En 2013 la cifra fue de 47 y en los ejercicios siguientes nunca se ha superado los veinte.

Todos los sectores

Los sindicatos han visto en los últimos años como se producía un cambio en cuanto a los sectores de los trabajadores que se ven obligados a realizar reclamaciones por impagos. «Antes eran sectores muy concretos, mayormente relacionados con la hostelería y el comercio, pero ahora no se libra ninguno, en todos los sectores hay irregularidades en contrataciones e incumplimientos de convenio», señala Rodríguez Baltar.

Y en ese mismo sentido, el secretario comarcal de UGT, Iñaki Malda, añade que «estamos viendo verdaderas atrocidades en todos los sectores, y aunque en el de servicios es en el que más, lo cierto es que ahora es todo territorio comanche y te encuentras cosas que son inimaginables en cualquier rama».

En su sindicato reciben anualmente en torno a novecientas consultas y de ellas llegan al juzgado un 20%. Coincidiendo con las estadísticas de las salas de lo social de los juzgados avilesinos, en los últimos años han visto como las relacionadas con cantidades son las que más se atienden por sus abogados laboralistas, seguidas de las de despidos y en tercer lugar las relacionadas con la Seguridad Social, que pueden ir desde incapacidades a prestaciones o altas indebidas.

Ambos sindicalistas coinciden en que gran parte de esta precariedad en la aplicación de los convenios es atribuible a la reforma laboral aprobada hace casi seis años. En opinión de José Manuel Baltar, «se ha demostrado que esta reforma no ha servido para crear empleo sino para precarizarlo». En el mismo sentido, Malda apunta que «la laxitud de la reforma laboral ha conseguido abonar el campo para los especuladores, los tratantes de personas con mentalidad cortoplacista que tratan de enriquecerse rápidamente y no les importa verse en el juzgado con los trabajadores».

Cambios

Ejemplos tienen a cientos de lo que se oye cada día en sus gabinetes jurídicos porque, según dicen, «cada vez es más difícil encontrar algún contrato en el que no se haga una mala práctica y, aunque no todos los empresarios son iguales y a algunos esto no les gusta oírlo, de esto es también de lo que hablamos cuando nos referimos a la precariedad laboral, no solo al tipo de contrato que se hace», señala Iñaki Malda. El secretario comarcal de Comisiones Obreras hace un llamamiento a los empresarios: «Nos hablan constantemente de garantizar la estabilidad en sus empresas, pero tienen que pensar también en la estabilidad de sus trabajadores, esto no se puede sostener».

Los abusos de los contratos en prácticas o a prueba y los falsos autónomos son otros de los ejemplos que ponen sobre las irregularidades que ven diariamente en sus gabinetes jurídicos y que terminan en los juzgados con reclamaciones.

Ambos son conscientes del papel que podría jugar la autoridad laboral para atajar esta situación, y por ello reclaman mayores medios humanos y materiales para la inspección de trabajo «porque con los que tiene actualmente es difícil que puedan actuar y controlar lo que está sucediendo».