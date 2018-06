Los hoteles de Avilés rozan el lleno en el mes de julio gracias al Celsius y el Intercéltico Un grupo de turistas entra a un hotel en la plaza de España. / MARIETA El festival literario concentra la mayoría de las reservas anticipadas de estos alojamientos, algunas cerradas ya desde la edición anterior C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 23 junio 2018, 03:00

Los hoteles de Avilés y comarca confían en repetir los registros del verano anterior, cuando la alta ocupación fue la tónica. La estrella del verano sigue siendo el Festival Celsius, un certamen que desde su primera edición se ha descubierto como un imán de visitantes porque, como explican alguno de los alojamientos consultados, «las reservas que tenemos, algunas casi desde el año pasado, no son de autores sino de público». Ocurre, por ejemplo, en el hotel Palacio Valdés, en el Don Pedro y en el 40 Nudos, los tres en el centro urbano.

El segundo periodo más exitoso del estío avilesino concentra la segunda mitad de julio y la primera de agosto y aquí las reservas previas varían en función del tamaño del hotel. Por norma, los que cuenta con menor número de habitaciones, y que generalmente suelen ser más económicos, se llenan primero. Es el caso del Hotel Piedras, en Piedras Blancas, que prácticamente tiene todo reservado. Los más grandes tardan más en vender las habitaciones, pero este año no dudan de que acabarán haciéndolo.

«El verano en Asturias, y en concreto en Avilés, se vende sobre la marcha», explica Daniel Rodríguez, director del Hotel Zen Balagares. Teniendo en cuenta de que el turismo mayoritario es nacional que no depende de un vuelo sino del coche «reserva siempre a última hora». Su apreciación coincide con los resultados del primer estudio del Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR), que recoge que más de la mitad de los viajeros optará por el coche particular para viajar, mientras un 34% lo hará en avión. No es extraña atendiendo a que precisamente los destinos nacionales serán los más demandados. Un 64% de los encuestados se queda en España.

Aunque el verano «aún no ha arrancado», no duda en que será «tan bueno como el año pasado». Rodríguez basa su estimación, entre otros parámetros, en que «el año pasado por estas fechas estábamos igual y acabamos con un 77 y un 92% de ocupación en julio y agosto, respectivamente». A él el tiempo no le preocupa porque «quien viene a Asturias ya sabe que es una lotería y que no tiene la playa garantizada», dice. «Hombre, el tiempo siempre importa en tanto que es agradable tener una buena temperatura, pero a nosotros muchos clientes nos comentan que están encantados aquí porque por las noches pueden dormir y no como en sus localidades. Definitivamente, no es un factor decisivo», añade.

De la misma opinión son otros responsables hoteleros que celebran el amplio perfil de turistas que recalan en sus habitaciones. Aparte de mucho familiar que vive lejos, están los peregrinos y los extranjeros. «Queda ya muy lejos cuando escuchar una idioma desconocido era algo extraño», refleja Julio Álvarez, del Hotel Don Pedro, quien amplía que Avilés se utiliza como destino vacacional en sí mismo, pero también como base para explorar la región. Una característica nueva en el turismo de la ciudad que ya desveló la última encuesta realizada por la concejalía de Promoción de Ciudad. «En estos casos, la estancia media que suele estar entre los cuatro y cinco días puede llegar la semana», añade.

Es la mitad del tiempo medio vacacional del 85% de los viajeros, según ObservaTUR. Solo el 19% dispondrá de más de 15 días, mientras que la mitad de la población disfrutará entre una semana y doce días de vacaciones.

Esta encuesta también refleja que el hotel es el alojamiento favorito y que solo una cuarta parte de los españoles que tienen previsto viajar este verano había reservado durante el periodo en el que se realizó el estudio (del 19 de abril al 25 de mayo).

«La competencia desleal de las viviendas de uso turístico es toda una realidad y ante ella, preveíamos una caída en las reservas hoteleras, pero la ocupación en julio está en la línea del año pasado. Ayudan mucho eventos como el Celsius 232, con reservas realizadas con más de tres y cuatro meses de antelación. Además de otros como el Festival Intercéltico, que ayudan a mantener el volumen de ocupación de años anteriores. Veremos si otros como el Sol Celta o el Congreso de Actividades Físicas ayudan a seguir creciendo», reflexiona Daniel Fidalgo, director del Hotel Silken Villa de Avilés.

Aunque es pronto para hablar de agosto, el crecimiento de reservas anticipadas respecto a otros años y de la estancia mínima «ha sido mayúsculo». No obstante, «este incremento en el volumen se concentra en las dos semanas centrales del mes, cuando mayor es la demanda y solemos rozar el pleno de ocupación».

Precios en ascenso

De momento, aún es posible encontrar habitación en julio y en agosto. Los precios en julio, en función de la categoría del hotel, oscilan entre los 75 euros por noche en un tres estrella a los 159 de un cinco estrellas. En agosto los precios suben hasta los 120 euros por una habitación en un tres estrellas a los 145 de un cinco. Por debajo de los 120 euros hay una todavía amplia oferta de alojamiento en apartamentos y pensiones. Asimismo también hay opciones entremedias.

El flujo del turismo parece tener su propio ritmo. Así mientras hay viajeros que parecen tener muy claro fechas y destinos, otros viajan a golpe de apetencia, ratón y tarifa. Y, en estos casos, la programación festival y cultural puede suponer, como ha demostrado el Celsius, un atractivo importante.