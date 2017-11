La oposición exige al Principado una mayor inversión en Avilés Obras de construcción de la nueva Escuela de Arte en el Parque Empresarial. / MARIETA Los grupos ven «insuficiente» el presupuesto regional mientras que para el PSOE local «cumple las expectativas» J. F. GALÁN AVILÉS. Jueves, 30 noviembre 2017, 01:05

Unanimidad en las filas de los grupos municipales en la oposición a la hora de valorar el borrador del proyecto de presupuesto regional para el próximo año presentado por el Gobierno del Principado. PP, Somos, Izquierda Unida, Ciudadanos y Ganemos lo califican de «decepcionante», «continuista» e «insuficiente» para resolver los problemas de la ciudad, especialmente en materia de infraestructuras.

Es en este terreno donde centran sus críticas. El grueso de las inversiones que recogen las cuentas puestas sobre la mesa por el presidente regional se destinan a proyectos ya en marcha que acumulan años de retraso, fundamentalmente a terminar los enlaces del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y la primera fase de a nueva sede de la Escuela Superior de Arte del Principado en su primera fase, a la vez que reserva una partida para licitar la segunda. La oposición también subraya una serie de 'olvidos', como la ausencia de partidas reservadas a relanzar proyectos con tanta solera como la futura carretera de acceso al puerto, popularmente conocida como la Ronda Norte, o los nuevos enlaces con la Autovía del Cantábrico.

En contraste, el gobierno local, socialista, como el del Principado, mantiene que el borrador presupuestario «cubre las expectativas» y pide a la oposición que «convenzan a sus compañeros en la Junta General para que lo respalden, puesto que contiene fondos imprescindibles para el desarrollo de actuaciones importantes para Avilés».

El proyecto destina al municipio inversiones por valor de 6,5 millones de euros, 5,58 de los cuales se destinan a completar los enlaces del PEPA, que acumulan más de diez años de retraso, y 858.000 para la nueva sede de la Escuela Superior de Arte, cuya apertura en su primera fase estaba prevista para el pasado mes de septiembre. El capítulo de inversiones se completa con 25.840 euros para el colegio de Llaranes y 117.000 para el consultorio periférico de La Carriona. En total, 82 euros per capita, muy lejos de los 361 de media en Asturias.

«El gobierno socialista del Principado se olvida una vez más de Avilés. Somos la tercera ciudad de Asturias, realidad que no se refleja en sus cuentas. No hay nada nuevo. Las únicas inversiones son para proyectos que tenían que estar terminados que sin embargo acumulan retraso sobre retraso como consecuencia de la nefasta gestión del Principado», censura Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz municipal del PP, primer partido de la oposición por número de concejales, seis, dos menos que el PSOE.

Como ejemplo, alude a la nueva sede de la Escuela Superior de Arte de Asturias. «Esto clama al cielo, ya se ha perdido un curso y esperemos que el año que viene pueda comenzar», señaló. Sus críticas también se dirigen hacia las ausencias, en concreto hacia la Ronda Norte, en punto muerto a la espera de que el Principado presente un proyecto al Ministerio de Fomento, encargado de financiar y ejecutar las obras.

«Fue el acuerdo que anunció el ministro Íñigo de la Serna durante su visita a Avilés, pero da la impresión de que el Principado se ha olvidado de su compromiso. El borrador del presupuesto no destina un euro al proyecto», manifestó de la Torre.

El portavoz popular subrayó que «las únicas grandes inversiones que recibe Avilés proceden de fondos europeos asignados a la ciudad por decisión expresa del Gobierno de España, diez millones de euros que demuestran el compromiso del Estado con Avilés. En cambio vemos que el Principado mantiene a la ciudad relegada a un segundo plano, tal y como refleja el borrador presupuestario», concluyó De la Torre.

David Salcines, portavoz de Somos, habló de continuismo. «La política del Principado con respecto a Avilés es más de lo mismo, trasladar de un año al siguiente inversiones que ya estaban comprometidas y no se terminan de ejecutar. Es la política del olvido, con el agravante de que nos venden que se está llegando a acuerdos para solventar algunos déficit en infraestructuras que arrastramos desde hace años, como la barrera ferroviaria o la Ronda Norte, y sin embargo no vemos ninguna partida asignada a ello en el presupuesto».

Salcines señala directamente a Javier Fernández. «No recuerdo que se haya pasado por Avilés, y las consecuencias saltan a la vista. Está claro que Avilés no figura entre sus prioridades. No hay inversiones ni proyectos nuevos, ni siquiera dinero para terminar todos los que aún están pendientes. Lejos quedan los tiempos en los que se decía que el Niemeyer iba a ser el motor de la economía avilesina. Eso ya ha caído en el olvido, concluyó el portavoz municipal de Somos.

Izquierda Unida pone el acento en la cuantía global. «Avilés recibe una cantidad muy inferior a la que le corresponde y se destina a terminar infraestructuras que ya tendríamos que estar disfrutando. Tenemos muy poco peso, así no se puede avanzar hacia el futuro», lamentó su portavoz, Llarina González

Carmen Pérez Soberón, su homóloga en Ciudadanos, se expresó en la misma línea. «Viendo el presupuesto regional da la impresión de que Avilés tiene poco peso en Asturias. No se ve nada nuevo. La Ronda Norte ni siquiera aparece, y tampoco hay nada en relación con la nueva Escuela del Deporte, aunque entiendo que el Principado todavía no ha decidido su ubicación. La conclusión es que la legislatura se nos va y las grandes inversiones siguen pendientes. Hemos perdido mucho tiempo, y lo estamos pagando». Soberón incidió en que el presupuesto se encuentra aún en fase de borrador «y las expectativas de que se aprueba son escasas, por no decir nulas. Aún así estamos preparando enmiendas», dijo al respecto.

Agustín González, único concejal de Ganemos, tiró de ironía. «Lo leí en el periódico, y pensé que era el del año pasado. Es más de lo mismo. Avilés no tiene peso, y mientras sigamos así vamos a continuar a la cola», señaló.

Segunda fase

El PSOE de Avilés ve las cosas desde una perspectiva diferente. El borrador presupuestario «incluye la cantidad necesaria para finalizar los accesos al PEPA a comienzos del próximo año, una obra en al que el Principado ha invertido alrededor de treinta millones de euros», señaló su portavoz, Luis Ramón Fernández Huerga. En cuanto a la nueva sede de la Escuela de Arte, «también incluye las partidas necesarias para concluir y trasladar allí la especialidad superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y también para iniciar la segunda fase, que acogerá los estudios de Diseño Gráfico y de Producto». Una vez entre en servicio, «el Ayuntamiento tendrá la posibilidad de disponer del Palacio de Camposagrado, actual sede de estos dos últimos grados.

Fernández Huerga también se refirió a las partidas asignadas a mejorar los accesos al centro de Salud de La Carriona, «una demanda antigua y amplia del barrio», y a «otras cuestiones que figuran en partidas genéricas, algunas de ellas en las que ya estamos en conversaciones con el Principado, como por ejemplo los acceso peatonales y para bicicletas al PEPA y a la Escuela Superior de Arte de Asturias».