La oposición mantiene en el aire la aprobación inicial del Plan de mejora del Casco Histórico La alcaldesa presidió ayer la comisión de Hacienda. / MARIETA Todos los grupos se abstienen en la comisión y, en vísperas del Pleno, cuenta con once votos, uno menos de lo necesario J. F. GALÁN AVILÉS. Martes, 22 mayo 2018, 03:54

La aprobación inicial del Plan de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico continúa en el aire. Somos, PP, IU y Ciudadanos no despejaron la incógnita en la comisión de ayer, en la que la propuesta fue dictaminada favorablemente con los ocho votos del PSOE y el de único no adscrito integrado en la comisión, Constantino Álvarez. Los otros dos, Francisco Zarracina y Alfonso Araujo, también han anunciado que darán su visto bueno. Con todo suman once votos, y la aprobación requiere mayoría absoluta, al menos doce, teniendo en cuenta el voto de calidad de la alcaldesa en caso de un hipotético empate.

La propuesta será sometida a votación en la sesión plenaria del jueves, que se prevé maratoniana. En el orden del día también figuran asuntos como la personación del Ayuntamiento como acusación particular en la causa judicial abierta en Lugo por el 'caso Pokemon' o el cambio de denominación del Complejo Deportivo La Toba por 'Complejo Deportivo La Toba Hermanos Castro, además de siete mociones a las que se sumarán al menos dieciséis ruegos y preguntas.

El Plan del Casco Histórico ha sufrido importantes cambios con respecto al aprobado inicialmente en abril del año pasado, decisión que a la postre ha quedado sin efecto. Las observaciones de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) del Principado han llevado al gobierno local a dar marcha atrás y a presentar un nuevo documento para su aprobación inicial del que se han caído dos de los proyectos originales, la recuperación de la casa palacio de Carlos Lobo y el que prevé desarrollar un equipamiento privado en la parcela de 'Los 7 enanitos', en la calle Palacio Valdés.

En el primer caso la propiedad ha solicitado rehabilitarlo como edificio de apartamentos turísticos. Ante esta situación, el gobierno local lo ha retirado del plan para facilitar la tramitación administrativa y acelerar el proceso, dado que las licencias sobre inmuebles afectados por el plan quedarán congeladas hasta su aprobación definitiva. En cuanto al de 'Los 7 enanitos', que prevé desarrollar un equipamiento privado en la parcela de la antigua guardería homónima, la CUOTA ha dictaminado que se tramite en el marco de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, por lo que también ha sido excluido.

Las modificaciones han sido acogidas con recelo por la oposición. El PP aseguró que se había quedado «descafeinado», Somos percibe «trato de favor hacia algunos propietarios» e IU entiende que con la retirada de los dos referidos proyectos «el plan ha perdido esencia». Ganemos se mantiene en el no mientras que Ciudadanos deja entrever que brindará su apoyo, aunque su única concejal, Carmen Pérez Soberón, mantiene la incógnita. Ayer, como el resto de grupos de la oposición, se abstuvo en la comisión.

La aprobación inicial sería el primer paso en un largo camino. Si sale adelante se abrirán sendos periodos de exposición pública y de alegaciones, que tendrían que ser resueltas por el Ayuntamiento para someterlo a renglón seguido, con las hipotéticas modificaciones que puedan surgir, a una segunda votación plenaria, la aprobación provisional. El plan regresaría de nuevo a la CUOTA y, solo entonces, tras su visto bueno, se sometería a la tercera y ya definitiva votación plenaria.

La piedra angular es la recuperación de un tramo de la antigua muralla medieval en el entorno de las calles de El Muelle en su confluencia con La Muralla, Los Alfolíes y Las Alas, de la capilla homónima y de la iglesia de San Antonio de Padua, abriendo un tránsito peatonal a su alrededor. También recoge otras actuaciones, entre ellas reordenar el primer tramo de la calle de Las Alas, obteniendo equipamiento público, edificación residencial y un aparcamiento, ampliar la plaza de José Martí, conectándola con una edificación colindante, abrir hacia el parque de El Muelle la capilla de Las Alas o habilitar un nuevo pasaje de acceso al parque de Ferrera a la altura de los números 20-22 de Rivero.