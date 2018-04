La oposición pide que Avilés se persone en la causa por la trama del agua Agustín Sánchez, Yolanda Suárez y Llarina González presentaron ayer sus conclusiones . / MARIETA También reclaman que las conclusiones que extraiga la comisión se remitan al juzgado de Lugo que investiga el 'caso Aquagest' J. F. G. AVILÉS. Sábado, 21 abril 2018, 01:29

Los cinco partidos de la oposición solicitan que el Ayuntamiento se persone en la causa abierta en un juzgado de Lugo por la 'trama del agua', la presunta compra de voluntades por parte de la empresa Aquagest a cambio de adjudicaciones, y que las conclusiones de la comisión que investiga la designación mediante concurso de dicha empresa -hoy Asturagua- como socio privado del Ayuntamiento en Aguas de Avilés, la sociedad mixta que gestiona el servicio en el municipio, se remitan al referido juzgado, atendiendo a la petición de su titular.

Cabe señalar que el Ayuntamiento de Avilés no figura en causa judicial alguna, en la que sí están inmersos seis exconsejeros de Aguas de Avilés, todos en representación de la empresa, y tres exconcejales: los hermanos Miguel Ángel y Elena Villalba, ambos de la extinta Asia, y Carmen Vega, del PP, además de Joaquín Aréstegui, marido de esta última y expresidente de la junta local del partido.

Somos, IU y Ganemos entienden que la comisión ha constatado la existencia de «manchas» y de sobrecostes en algunas obras, por lo que también reclaman que sea objeto de una auditoria externa, que se fortalezca el control municipal sobre la parte privada de Aguas de Avilés y que el expediente del proceso de adjudicación se publique en la web municipal.

PP y Ciudadanos, por su parte, entienden que la comisión no ha desvelado irregularidad alguna. «No podemos concluir ni que haya existido ninguna trama ni una relación organizada con la finalidad de aprovecharse de recursos públicos ni tampoco lo contrario», puntualiza la concejala popular Ana Bretón, que argumenta su solicitud de que el Ayuntamiento se persone en la causa judicial para así «tener la máxima información del procedimiento».

Carmen Pérez Soberón, portavoz de Ciudadanos, se expresó en términos similares. «No podemos concluir que a la vista de los trabajos realizados se desprendan evidencias sobre una relación organizada para aprovecharse privadamente de los recursos públicos. Dado que el caso está en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo y los escasos recursos y posibilidades de esta comisión, entendemos que la vía política está cerrada y en todo caso queda abierta la judicial», en la que considera que Avilés debería personarse «como parte interesada y en aras de la transparencia».

Incumplimientos

Somos, Izquierda Unida y Ganemos presentaron sus conclusiones de forma conjunta junto a una propuesta de acuerdo en la que se recogen las medidas anteriormente apuntadas. Los tres partidos observan incumplimientos legales. «Aguas de Avilés solo compra a a Aquagest. Supervisor y supervisado son lo mismo. Es como poner al zorro a vigilar las gallinas. No somos jueces, no somos quién para determinar si hubo o no corrupción, pero queremos saber por qué el ex concejal de PP Manuel Peña acudió a la sede de Aquagest y por qué otros concejales de la oposición se reunieron en su día con las empresas que optaban al contrato. Entre ellos Constantino Álvarez, ex del PP y ahora no adscrito, tal y como admitió ante la comisión», manifestó Yolanda Suárez, representante de Somos en este órgano.

También se refirió a los sobrecostes. «En algunas obras llegaron al 7% sobre el precio de mercado, tal y como queda constatado en los datos aportados por la propia empresa», dijo al respecto.

Llarina González, portavoz de IU, centró su intervención en «resaltar el papel obstruccionista que han jugado la alcaldesa -Mariví Monteserín- y Asturagua» en la comisión. En el primer caso le recriminó «que no quisiese delegar la presidencia como era lógico, porque nunca ha creído en ella», y «su empeño en poner todo tipo de impedimentos , y única intención era acabar rápido». Monteserín «ha mantenido una actitud laxa con la empresa y se ha permitido hacer juicios de valor», señala. Considera que «la alcaldesa se ha reído de la comisión», idéntica expresión que utilizó para definir el papel de Asturagua. La empresa que constituye junto al Ayuntamiento Aguas de Avilés «nos ha dispensado un trato hostil. Si le pedíamos un papel concreto nos daba cien en una clara estrategia de ahogarnos en información». A modo de conclusión, la portavoz de IU manifestó que «hay indicios que demuestran que hubo algo raro en Avilés».

Los tres partidos situados más a la izquierda de la Corporación también se refirieron a las conclusiones expuestas la víspera por Monteserín, en las que descarta cualquier indicio de irregularidad a la vez que asegura que «las dudas planteadas por los miembros de la comisión han quedado resueltas satisfactoriamente». Agustín Sánchez, portavoz de Ganemos, rebatió que «hay elementos sobrados para deducir que no todo está impecable ni perfecto. El único camino abierto para limpiar la imagen de Avilés es la auditoría y personarnos en el juicio».