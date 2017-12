«Mi hija fue objeto de un atropello» Elena García Becerril, ayer, antes de entrar en el Juzgado. / MARIETA El padre de la exdiseñadora de Miss García declara en el juzgado para apoyar a su hija C. R. AVILÉS. Jueves, 14 diciembre 2017, 01:37

Elena García Becerril, accionista mayoritaria de la firma de zapatos Miss García, declaró ayer en fase de instrucción en el juzgado Número 6 de Avilés por un presunto delito de estafa y administración desleal, del que la acusa su antigua socia. La diseñadora Mónica García presentó una querella penal contra García Becerril al considerar que ésta se apropió de sus marcas y de sus conocimientos de zapatería para, posteriormente, despedirla y reducir su participación empresarial al mínimo.

La empresaria se apoyó en que no se habían impugnado las juntas de la ampliación de capital de 2014, tras las que Mónica García vio reducida su participación al 1%, para negar la acusación. Asimismo, acusó a su exsocia de no preocuparse por lo tratado y por las cuentas.

Según el abogado de la denunciante, reconoció que las marcas de Miss García no valían nada, que las previsiones de inversión iniciales de la compañía eran de 500.000 euros, que Mónica García no tenía capacidad económica en ese momento para afrontarlas, aunque en el futuro no sabía, y que el padre de su antigua socia no había tenido ninguna intervención en la creación de la sociedad.

Además de Elena García Becerril, declaró su hermano Miguel, también accionista aunque ajeno a la actividad diaria de la empresa, según expuso ante el juez, y el padre de la exsocia, Gabriel García, que fue asesor fiscal del grupo de empresas Melca. Fue el que más se extendió y el que más detalles ofreció sobre una situación que supuso para él «una decepción muy grande» por la amistad que existía entre las familias. «Mi hija fue objeto de un atropello», explicó.

El abogado de la querellante, Rafael Antuña, apuntó a la salida «pequeñas contradicciones» entre lo declarado por los dos hermanos y mostró su confianza en que el caso siga hacia delante a tenor de lo explicado por Elena García Becerril que, en su opinión, avalan la postura que él representa, que su clienta fue expulsada mediante un plan trazado de antemano. La parte contraria evitó realizar declaraciones, aunque según ha trascendido confían en que el asunto se archive.

Según consta en la querella, la sociedad se constituyó en noviembre de 2012, con un capital social de 3.000 euros. En 2014, Elena García Becerril propuso una ampliación de capital por importe de 71.000 euros. Se pusieron en circulación 7.100 nuevas acciones, que fueron adquiridas en su totalidad por la propia Elena García Becerril y su hermano Daniel, lo que redujo la participación de Mónica García al 1%. Dos meses después fue despedida.