«Los padres alucinaban cuando los niños me pedían deberes de matemáticas» Uno de los talleres celebrado por la tarde. / PATRICIA BREGÓN El profesor asturiano Tristán González ha constatado la mejoría en los resultados de los alumnos al plantear sus clases como películas C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 4 julio 2018, 02:33

«A todo el mundo le gusta jugar y cuando hay emoción hay mayor motivación y trabajo. Tristán González (Oviedo, 1978) lo tiene claro porque lo ha experimentado en sus clases de educación física y matemáticas en el Centro de Educación Infantil Los Olivos, de Las Rozas (Madrid). Estos dos últimos cursos ha planteado sus lecciones como el guion de una película. Hace tres años bajo la inspiración de 'Star Wars' y el año pasado al hilo de los superhéroes de Marvel. El resultado no ha podido ser más positivo. «Pude comprobarlo en dos trimestres de matemáticas. En el primero no hice 'gamificación' y en el segundo, sí. El resultado fue que, con contenidos más difíciles, hubo quince sobresalientes frente a los cinco del primer trimestre. Los niños me pedían deberes y los padres alucinaban», explicó ayer tras su participación en el XI Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas, celebrado este año en Avilés y que hoy concluye.

'Gamificación en Primaria: el Jedi de la Educación Física' fue el título de una charla en la que detalló su experiencia en una etapa educativa que acaba de cambiar por secundaria. «Gamificación es utilizar una trama, meter al niño en una aventura lúdica como si estuviera en una película o en un videojuego», una propuesta con la que al profesor le lleva mucho más trabajo preparar las clases. «Es difícil porque lleva mucho tiempo elaborar las tramas y conseguir que sigan evolucionando todo el curso, para que los personajes consigan recompensas. Yo no impongo tareas obligatorias. Trabajamos la motivación del alumno en base a retos», explicó.

Por ejemplo, en su primera experiencia, «yo era un maestro Jedi que me había quedado sin gasolina y había detectado que en el planeta la fuerza era muy poderosa y necesitaba crear una resistencia para luchar contra la Estrella de la Muerte y contra el Imperio. Mis alumnos eran aquellos personajes que tenían esa fuerza dentro de ellos. Yo les quería meter en la academia Jedi para entrenarles y que alcanzaran su máximo esplendor y que fueran ganando habilidades. Al final de curso tuvimos que destruir la Estrella de la Muerte y rescatar a la princesa Leia a través del tai-chi con música», describió.

¿Pero cómo se incorpora la educación física en este guion de película-clase? «Dándole al coco, para mí es lo más difícil», se sincera. «Tienes que adaptar cada unidad didáctica de la materia a la temática. Por ejemplo, para trabajar el patinaje o los deslizamientos usé las 'vainas', unos vehículos que hacían carreras o para la escalada, los ATT, una especie de bichos robóticos que había en 'El Imperio Contraataca'», de tal forma que no solo se incorporan los contenidos de educación física sino que también «trabajamos de manera cooperativa y transversal con otras asignaturas».

Tristán González quiso destacar el «trabajo de valores» de esta forma de enseñar. «Es una parte muy importante del proyecto porque estableces un código de comportamiento y normas de ayuda y de respeto que dan muchos puntos a quien las cumple y penaliza a los que no». Las felicitaciones se sucedieron tras su exposición.