El Palacio Valdés desvela sus secretos Un guía ataviado de acomodador explica al numeroso público en el foyer los entresijos del teatro avilesino. / MARIETA Setenta personas disfrutaron ayer de la primera jornada de visitas teatralizadas EVA FANJUL AVILÉS. Sábado, 30 diciembre 2017, 01:38

«Me parece una de las ideas más atractivas que he visto. Creo que todo el mundo en Avilés debería tener la oportunidad de verlo», asegura Israel de la Roza, turista de Madrid, tras disfrutar de una de las visitas teatralizadas al Palacio Valdés que se ofrecieron ayer. Peculiares personajes encarnados por actores y actrices del grupo de teatro Factoría Norte acompañan al público durante un recorrido de una hora y media que se hace corto.

El encargado de dirigir la visita es Toñín, el acomodador que, con mucho humor y un guión sencillo e ingenioso, va adentrando poco a poco al público en los entresijos de la historia del coliseo avilesino.

El aforo se limita a 35 personas por visita. De esta manera, se facilita que todos puedan disfrutar de la experiencia en la que se recorren y explican todos los espacios del teatro, desde los abiertos al público, como el patio de butacas, hasta aquellos siempre vedados como la tramoya, los camerinos, el escenario o el foso. «No queremos renunciar a que la gente pueda ver la maquinaria del foso antigua que es un privilegio porque es el único de estas características que se puede visitar en todo el país », explica, Carmen Gallo, de Factoría Norte.

Buena parte del público eran niños y niñas que siguieron atentos y emocionados cada paso de la visita. «Me ha gustado muchísimo, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Lo que más me ha llamado la atención han sido las butacas por su estilo antiguo y lo que más me ha gustado ha sido la boca del teatro. He aprendido muchísimo hoy y ahora me gusta mucho más el teatro», afirma el niño madrileño Rodrigo de la Roza, de 9 años.

Para algunos niños avilesinos esta era la primera ocasión en la que se adentraban en el teatro «Lo conocía por fuera, pero no por dentro y la visita me parece chulísima», comenta Chema García, de 12 años. En previsión de una mayor afluencia de público infantil con motivo de las Navidades, como novedad «se ha introducido en la visita un cuento dramatizado de ambiente navideño», explica Carmen Gallo.

Las vistas teatralizadas al Palacio Valdés continuarán hoy sábado, día 30 de diciembre, y los días 3 y 4 de enero, en horarios de mañana y tarde. Aunque las entradas están agotadas desde el 21 de diciembre, día que se pusieron a la venta. Dato que indica la gran demanda que tiene esta actividad que parte de la programación navideña del Ayuntamiento de Avilés.