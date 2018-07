Una palmera peligrosa en La Texera Viernes, 6 julio 2018, 03:04

Algunos vecinos de la calle Favila, en La Texera, viven mirando hacia arriba. La palmera que está en el jardín de la plaza que forman los edificios necesita atención urgente. «Es la tercera vez que se cae una parte y ni si quiera vienen a recogerlo, lo han tenido que hacer unos vecinos. Hasta que no mate a una persona no van a poner remedio», aseguran. La última rama caída a punto estuvo de alcanzar a unos niños que habían pasado poco antes por la zona. Unos vecinos han colocado unas cintas para evitar que se pase por debajo, pero entienden que esa no es la solución.