Las palomas de élite llegan a Avilés

Jueces nacionales examinan en El Quirinal a los 230 mejores ejemplares del país

Desde ayer y hasta el próximo domingo, el Complejo Deportivo de El Quirinal acoge la XLIII Exposición y Jornada Nacional de la Paloma Mensajera. Este es uno de los eventos más importantes para la colombofilia española y su celebración en Avilés conmemora el 90 aniversario del Club Colombófilo Avilesino, considerado «uno de los más destacados de todo el país», según Tomás Montiel, el presidente de la Federación Española de Colombófila.

230 palomas mensajeras provenientes de todas las regiones españolas participan en esta jornada. La actividad arrancó ayer jueves con las finales del campeonato de España, en las que los jueces seleccionaron los mejores ejemplares en belleza y condiciones deportivas del país.

«Se escogen las tres mejores palomas en las categorías de hembras, pichones y machos. En total serán unas 28 que representarán a España en la Exposición Ibérica-Mediterránea-Latinoamericana», explica Tomás Montiel.

Esta importante competición internacional tendrá lugar en la localidad portuguesa de Tavira, del 13 al 21 de enero. En ella participarán siete selecciones nacionales en su mayoría de países de la cuenca del Mediterráneo.

Dado el gran interés de los avilesinos por visitar la exposición, la apertura al público del recinto de El Quirinal se adelanta a las 16 horas de esta tarde. A las 19,30 horas, tal y como estaba previsto se realizará la inauguración oficial con la presencia de la alcaldesa, Mariví Monteserín.

Uno de los principales objetivos de este evento es «acercar el mundo de la colombofilia a los ciudadanos avilesinos y despertar el interés por el deporte de las palomas mensajeras», explica Francisco García. Para ello, miembros de la organización han ofrecido charlas en diferentes centros educativos y durante la mañana de hoy, grupos de escolares visitaran el recinto de la exposición. Además, dentro de las actividades de difusión programadas, mañana, a las 17 horas, el Hotel NH Palacio de Ferrera, los expertos internacionales Jos Thoné y Dick De Leeuw ofrecerán una charla sobre colombofilia.

Crisis generacional

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la colombofilia española es la falta de relevo generacional. «En España la tradición es menor que en otros países como Bélgica o Portugal. Además, el número de aficionados a este deporte desciende y no hay jóvenes que garanticen el futuro de este deporte», comenta Tomás Montiel.

Según Montiel esto se debe a que «la juventud hoy en día prefiere otro tipo de actividades como los videojuegos o las nuevas tecnologías y desconocen todo lo positivo que este deporte les puede ofrecer».

Además, la cría de palomas exige ciertos requisitos como una dedicación constante, disponer de un espacio adecuado y no resulta precisamente barata. «Como mínimo, un palomar tiene 200 ejemplares y necesita un espacio de veinte metros cuadrados, así como una inversión media de 150 euros mensuales», explica Francisco García, presidente del Club Colombófilo Avilesino. Como una posible medida de estímulo y fomento de esta actividad, Francisco García no descarta proponer al Ayuntamiento de Avilés la creación de «palomares colectivos, como los que había antes, que faciliten espacio para criar palomas mensajeras a todos aquellos avilesinos que no disponen de él en la ciudad», apunta. El club avilesino cuenta con cerca de 40 miembros dueños de cientos de palomas mensajeras.

La exposición puede visitarse mañana, sábado 13, de 10 a 20 horas, y el domingo 14, en horario de 10.30 a 14 horas. La jornada finalizará con la entrega de trofeos de la XLIII Exposición Nacional de la Paloma Mensajera y de los Campeonatos Nacionales 2017, a las 20.30 horas, en el Hotel NH Palacio de Ferrera.