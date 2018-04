El partido de los no adscritos será Unión de Ciudadanos Independientes La presentación de UCIN-Avilés contó con los presidentes nacional y regional. / MARIETA Los tres exediles del PP se enmarcan en un nuevo proyecto político que presentará candidatura en Asturias y también en más concejos FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Domingo, 29 abril 2018, 03:04

Los tres concejales que abandonaron el Partido Popular de Avilés el pasado marzo presentaron ayer la nueva formación con la que concurrirán a las elecciones municipales de 2019: Unión de Ciudadanos Independientes-Avilés (UCINA), tal como había avanzado en su momento este diario. UCINA también concurrirá en las elecciones autonómicas y en más concejos, si bien cada municipio mantiene una absoluta independencia en el ámbito local, según subrayó Francisco José Zarracina, que presidirá la formación hasta la celebración de su primer congreso local.

Zarracina explicó que se habían decantado por UCIN por «el estricto respecto a la autonomía local. Tendremos plena independencia». De hecho, su presidente nacional, Ángel Montealegre, explicó que «los estatutos de UCIN permiten que cada agrupación sea independiente. Hoy no se crea una delegación de UCIN en Avilés, sino UCIN-Avilés, que desarrollará su proyecto para solucionar los problemas de la ciudad». Así, las diferentes agrupaciones locales incorporan a su denominación el nombre de su ciudad.

UCIN confirmó ayer su intención de acudir a las elecciones autonómicas del próximo año, además de presentarse en más ayuntamientos asturianos. Su presidente regional, Sergio Huerta, reconoció la existencia de conversaciones en otros concejos que irán cerrándose en los próximos meses.

Francisco Zarracina preside la formación que aún no ha designado a su cabeza de lista

De momento no se conoce el candidato a la alcaldía, ni el sistema en el que se designará, si bien en la presentación de ayer se defendió la democracia interna como uno de los valores de la nueva formación. Zarracina avanzó que el nuevo partido tendrá como lema «¡En marcha, Avilés!» y que su propuesta «sólo tendrá en cuenta los intereses de Avilés. Construir una perrera o arreglar un campo de fútbol en La Toba no tiene ideología; igual que la decisión de asfaltar una calle que beneficiará a los vecinos».

Zarracina cuenta con el respaldo de sus compañeros no adscritos. Alfonso Araujo ejercerá de secretario general mientras que Constantino Álvarez asume la coordinación entre el Ayuntamiento y el partido. «Mi intención era retirarme, pero la ilusión que he visto en Zarracina me recuerda mis inicios y aportaré mi grano de arena», comentó el veterano concejal.

Marta Fernández del Viso se encargará de la captación de afiliados y la comunicación mientras que Javier Huertas llevará la tesorería y las redes sociales. Su primera sede se encuentra en el número 13 de la calle La Muralla. Ayer celebraron un primer acto con sus afiliados.