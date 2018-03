El Partido Popular de Avilés solicitará al Pleno la liberación parcial de Ana Bretón El portavoz popular, Carlos Rodríguez de la Torre, y la edil Ana Bretón. / MARIETA Los populares pierden un representante en las comisiones, donde se cambia el sistema de votación por la existencia de cuatro no adscritos FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Miércoles, 14 marzo 2018, 04:22

El grupo municipal del Partido Popular solicitará al pleno municipal la media liberación de la concejala Ana Bretón para atender a la nueva organización de su representación institucional en Avilés después de la marcha de tres de sus seis concejales. Como se sabe, en un principio la idea de los populares era continuar con la media liberación del portavoz, Carlos Rodríguez de la Torre, pero la planificación de las tareas demostró que la tarea exigía un gran sacrificio.

De esa manera, los populares rectificaban su planteamiento inicial de no aumentar sus liberaciones y solicitarán una media jornada para Ana Bretón que, junto con el portavoz, asumirá la mayor parte del trabajo político en lo que resta en los catorce meses que quedan de mandato.

La decisión deberá ser ratificada por el pleno municipal, según confirmó la Secretaría municipal en uno de los tres informes elaborados tras la crisis en el grupo popular. El presupuesto dispone de partida económica, por lo que no existe problema en este campo, incluso se puede avanzar un ahorro toda vez que el PP sólo solicitará mantener una de las dos liberaciones aprobadas al inicio del mandato.

La dirección reconoce doce bajas de militantes y los díscolos elevan la cifra a medio centenar

A partir de este punto, la decisión corresponde al pleno municipal. Tanto el presidente de la junta local, Pedro de Rueda, como el portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, confían en no tener problemas. «Estamos desarrollando el pacto antitransfuguismo, firmado por PP, PSOE e Izquierda Unida, por lo que nadie debía rechazarlo», opinó ayer De Rueda. No es la única aportación de los informes de la Secretaría municipal sobre la organización municipal a raíz de la marcha de los tres ediles.

Los informes recuerdan que el Partido Popular deberá mantener la asignación económica y recursos que les corresponden tras las elecciones municipales mientras que los no adscritos perderán «los beneficios económicos y la infraestructura que se había puesto a disposición del grupo al que pertenecían». De esta manera se confirma que Constantino Álvarez deja de estar liberado y también se suprime la media jornada de dedicación exclusiva de Alfonso Araujo.

La lectura de la Secretaría también deja poco margen para que los no adscritos dispongan de personal de confianza, algo que siempre han reclamado. Ayer, Alfonso Araujo no cesaba en su empeño y confía en que nuevo informe de la secretaría municipal abra la vía para lograr esa contratación.

Otra cuestión compleja que ha resuelto la Secretaría es la representación política en las comisiones informativas, donde cada uno de los concejales no adscritos tiene derecho a participar. Su solución pasa por reducir a uno la presencia del Partido Popular e incorporar el voto ponderado para que la sobrerrepresentación de no adscritos no altere la exigencia de proporcionalidad exigida por el Tribunal Constitucional.

Mientras tanto, la que fuera secretaria del grupo municipal del Partido Popular, Marta Fernández del Viso, recibía ayer la notificación oficial de su cese en el Ayuntamiento. De esta manera la Alcaldía ejecutaba una decisión adoptada la semana pasada por la junta local del PP en su primera reunión. Desde el inicio del proceso congresual en el Partido Popular, Marta Fernández del Viso, ha apoyado públicamente a Alfonso Araujo.

Dentro de la crisis del Partido Popular, los tres concejales oficialistas intentaron cesarla, pero no lo lograron ya que carecían de la mayoría necesaria en el grupo municipal. En la nueva situación, su cese ha sido inmediato. En este mandato, Fernández del Viso es la tercera secretaría de grupo municipal cesada en el Ayuntamiento. Ayer, la propia Del Viso anunciaba su baja en el Partido Popular «después de veinticinco años de militancia».

Además de sus responsabilidades en el grupo municipal, Del Viso atendía durante las tardes la sede del PP. Los tres ediles no adscritos aseguraban que en su anterior partido se viene produciendo «un goteo de bajas», llegando a elevarlas a medio centenar.

El presidente de la junta local, Pedro de Rueda, aseguraba que sólo se había recibido una docena de peticiones en este sentido, entre ellas las de los ediles Araujo, Álvarez y Zarracina.