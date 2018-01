El Partido Popular baraja convocar el congreso de Avilés en el mes de marzo Reyes Fernández-Hurlé, Ana Bretón, Esther Llamazares, Mercedes Fernández, Pedro de Rueda y Carlos de la Torre, en la inauguración de la nueva sede del partido, el pasado octubre . / PATRICIA BREGÓN El comité ejecutivo regional del partido aprobará hoy la fecha del cónclave que pondrá fin a la gestora impuesta a finales del mes de mayo RUTH ARIAS / C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 24 enero 2018, 03:29

El Partido Popular de Avilés tendrá presidente antes de Semana Santa. La dirección baraja varias fechas para celebrar el congreso que pondrá fin a la gestora, entre ellas el primer sábado de marzo. Es el día que cuenta con más posibilidades, aunque la cita definitiva se cerrará esta tarde en la reunión de Oviedo. En cualquier caso, la intención de la dirección regional es la de terminar con la insostenible situación del partido en la ciudad antes de que comiencen las fiestas de Pascua.

Con el partido dividido en dos y las relaciones cada vez más enconadas, la nueva dirección tendrá la tarea de volver a unir a los afiliados de la ciudad y recuperar a los votantes perdidos en las sucesivas crisis internas que han terminado por dejar al PP con la mitad de los concejales que tenía hace tan solo dos mandatos.

La dirección regional confía en lograr una mayor sintonía con la futura nueva presidencia del partido que la que mantuvo en los últimos tiempos con Carmen Maniega y, anteriormente, Joaquín Aréstegui al frente del partido local. Con este fin, los responsables de la gestora se han esforzado en los últimos meses por atraer al partido a un importante número de afiliados, que se cuentan por decenas e incluso centenas. Las últimas cifras ofrecidas por el partido hablan de cuatrocientas nuevas personas atraídas al partido en el poco más de medio año transcurrido desde mayo.

De la otra parte, los críticos con la dirección regional, encabezados por Alfonso Araujo, que ya ha manifestado su intención de presentarse como candidato en el congreso local, también han logrado acercar al partido a un importante número de nuevos afiliados. Así las cosas, las fuerzas de cada parte se medirán antes de las votaciones cuando cada candidato presente sus avales. Este trámite permitirá hacer una primer aproximación al resultado final del congreso.

Los críticos tienen claro a su candidato desde hace meses. De hecho, ya manifestó en abril su intención de concurrir a la elección, después de que Carmen Maniega comunicase públicamente su intención de no renovar el cargo. Entonces aún no había una gestora al frente del partido. El sector oficial, sin embargo, aún no ha comunicado públicamente ningún nombre.

Pocas semanas después de aquello, la dirección regional nombró una gestora con afán de poner orden en un grupo que arrastraba ya varios enfrentamientos sonados, muchos de ellos en público y en el propio salón municipal de Plenos. Lejos de mejorar, el conflicto no ha hecho más que enconarse, hasta el punto de que el comité de derechos y garantías del partido tiene ya varios casos sobre la mesa, como el expediente ya abierto al edil crítico Francisco Zarracina por las amenazas denunciadas por la también concejala Ana Bretón.

Desde ambos sectores se espera que el congreso ponga fin a las tensiones dando el poder local a uno de los dos bandos, el afín a Mercedes Fernández o el crítico con la gestión de la actual presidenta regional.