El Partido Popular se planta ante sus tránsfugas Viernes, 20 abril 2018, 04:04

Desde el primer momento en que se fueron del PP pero mantuvieron su acta de concejales, los populares han considerado como tránsfugas a Constantino Álvarez, Alfonso Araujo y Francisco José Zarracina. De hecho, solicitó la aplicación de pacto antitransfuguismo, como así se ha hecho.

En virtud de ese acuerdo, los tres ediles no pueden participar en la junta de portavoces. Sin embargo, ayer entraron, lo que motivó que el PP abandonase la reunión. «Eso no es una junta de portavoces, es una reunión de vecinos porque los concejales ya tenemos el Pleno para debatir», aseguró el portavoz popular, Carlos Rodríguez de la Torre, que denunció que «Alfonso Araujo amenazó a la alcaldesa con votar en contra de las cuentas, y por eso les permitió quedarse». Desde IU, su portavoz, Llarina González, anunció que su formación no acudiría a más juntas de portavoces con los no adscritos.

Posteriormente, el PP se negó a votar la moción presentada por los no adscritos sobre el centro Niemeyer. Estos reclamaron que físicamente se ausentasen del pleno, pero la alcaldesa asumió la postura popular.