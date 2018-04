El Partido Popular plantea un pacto local para aislar a los ediles no adscritos Rodríguez de la Torre, durante el último Pleno. / MARIETA «Se trata de aplicar aquí el acuerdo nacional antitransfuguismo con un añadido: no discutir ni votar sus mociones», pide Rodríguez de la Torre J. F. G. AVILÉS. Jueves, 26 abril 2018, 03:58

El PP propondrá al resto de formaciones políticas con representación municipal que suscriban un pacto antitransfuguismo local con el fin de reducir al máximo posible sin quebrar la legalidad la participación en la Corporación de aquellos concejales que abandonen el partido por el que resultaron elegidos y se declaren no adscritos. «Se trata de replicar a nivel local el que ya existe a nivel nacional con un añadido: no discutir ni votar las mociones que presenten», manifestó ayer el portavoz municipal popular, Carlos Rodríguez de la Torre, que acusó a la alcaldesa, Mariví Monteserín, de haber quebrantado el pacto nacional contra el transfuguismo, suscrito por el PSOE.

«Ha permitido que tres de los cuatro tránsfugas que hay en la Corporación municipal participasen en la junta de portavoces, les ha concedido un despacho y en ocasiones les ha tratado como si formasen un grupo político propio, cuando no es así», dijo al respecto.

«El gobierno local ya cercenó el pacto y no queremos que se convierta en costumbre»

De la Torre se refería a Constantino Álvarez, Francisco José Zarracina y Alfonso Araujo, los tres ex concejales del PP que recientemente se declararon no adscritos. El cuarto es Juan Cuesta, concejal electo de Ciudadanos que fue expulsado del partido poco después de constituirse la Corporación. Mantiene el acta, pero desde entonces ni acude a los plenos ni participa en la vida política municipal. Ante está situación, ambos partidos han visto reducido a la mitad el número de concejales. El PP ha pasado de seis a tres y Ciudadanos de dos a uno.

«Cuatro de veinticinco representan al 17% de la Corporación. En este caso concreto los perjudicados somos nosotros y Ciudadanos, pero esto puede pasarle en un futuro a cualquier otro partido, cosa que no deseamos», manifestó De la Torre. A su juicio, los tránsfugas «quiebran las institución y distorsionan la voluntad de los avilesinos, la prostituyen, y tenemos que hacer todo lo posible para evitarlo. Los ciudadanos votan una lista, no a personas concretas, y si en algún momento los que están dentro de ellas chocan con su partido lo que tienen que hacer por dignidad personal y política es marcharse, no aferrarse a un salvavidas».

«Bochornoso»

Los tres concejales populares, los de IU y la de Ciudadanos ya declinaron debatir y votar una moción recientemente presentada por los tres ex del PP. Además de convertirlas en papel mojado, aplicar el pacto antitransfuguismo dejaría a los tránsfugas sin despacho propio e impediría su presencia en la junta de portavoces, como sucedió en el último Pleno. Los populares se levantaron de la mesa, actitud que en el hipotético caso de que se repita una situación similar también mantendrá IU, según anunció su portavoz, Llarina González.

De la Torre puso el acento en este punto. «Fue realmente bochornoso. Su voto era decisivo para los intereses de la alcaldesa -aprobar el presupuesto-, y aceptó el chantaje. Ahí ya se cercenó el pacto antitransfuguismo, y hay una tendencia peligrosa que el gobierno local viene repitiendo. No queremos que se convierta en costumbre», concluyó el portavoz municipal del PP.