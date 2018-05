Los partidos aún deben definir sus candidaturas para las elecciones Votaciones en un colegio electoral. / MARIETA El PSOE cuenta con Mariví Monteserín y el debate es la renovación de la lista, mientras el resto de formaciones aborda su elaboración F. DEL BUSTO AVILÉS. Lunes, 28 mayo 2018, 03:29

A falta de un año para las elecciones municipales, aún queda por despejar la duda de las candidaturas. En estas fechas, tan solo se da por segura la continuidad de Mariví Monteserín como cabeza de lista del PSOE. Salvo imprevistos de última hora, la mayor dificultad de la lista socialista será la reflexión sobre la continuidad de concejales y la renovación en un PSOE con mucho movimiento interno.

A partir de ahí, el resto de formaciones se encuentran en diferentes procesos. En el Partido Popular, la presidenta regional había defendido la continuidad de Carlos Rodríguez de la Torre durante su crisis interna, si bien en los últimos meses esa posición se ha atenuado. El propio portavoz aún no ha declarado en público si le gustaría continuar o no y tampoco sería de extrañar que no quisiese repetir después de los momentos amargos que vivió hasta la marcha de los tres tránsfugas del PP.

La incertidumbre es total en las tres fuerzas de la izquierda. Somos se encuentra en proceso de elección de su nuevo secretario general. Todo apunta que será la eurodiputada Tania González. A partir de ahí, se abordará el proceso de elaboración de una coalición local entre Izquierda Unida, Somos y Ganemos. Hace cuatro años, la llamada confluencia no llegó a buen puerto y las tres formaciones acudieron por separado a las elecciones municipales.

El coordinador de Izquierda Unida, Juan José González, ya ha expresado públicamente su apoyo al proceso de confluencia. Desde Ganemos no se rechaza la posibilidad, si bien se insiste en la necesidad de una estructura abierta y de ámbito local. El proceso no se presenta sencillo y se espera un debate intenso. Quienes lo rechazan recuerdan la pérdida de votos que vivió la unión de IU y Podemos, mientras quienes lo apoyan apuntan que, de repetirse los resultados de hace cuatro años, la coalición sería el gobierno de la ciudad.

La cercanía política de las tres formaciones también despeja el camino para el acuerdo. Se vio en el último pleno municipal, cuando los tres grupos se distribuyeron los contenidos al hablar sobre la gestión del agua.

Con todo, la posible confluencia debe superar escollos como la elaboración de la candidatura y diferencias personales. Como se ve, un proceso aún muy complejo como para aventurar nombres de posibles candidatos.

Después de la última crisis interna, el coordinador local de Ciudadanos, Javier Vidal, ha trabajado intensamente para crear una estructura local fuerte y capacitada para alimentar una candidatura electoral. La formación naranja designa su candidato mediante primarias abiertas. Todo apunta a que Carmen Pérez Soberón encabezará la lista, aunque en Ciudadanos se confía más en el tirón electoral de la formación en toda España.

A partir de ahí queda por saber el papel de formaciones sin presencia en el Ayuntamiento. Foro Asturias cuenta con Mar García como presidenta local. En los próximos meses, un congreso local deberá renovar la confianza en ella como cabeza de lista para intentar regresar al Ayuntamiento.

También tienen que definir su candidato a la alcaldía la Unión de Ciudadanos Independientes, formación sin presencia en el pleno municipal, pero apoyada por los tres tránsfugas del PP.