Pasión por los aviones y la fotografía

Mónica Fernández delante de un CASA C101 de la Patrulla Águila en la Base Aérea de León. / M. F. R. La avilesina Mónica Fernández del Río impulsa una asociación de spotters

Un spotter es una persona que muestra interés por aviones, aerolíneas o aeropuertos, dicho de otro modo, una apasionada de la aviación que fotografía, graba o registra por escrito naves o espacios aeronáuticos. La avilesina Mónica Fernández del Río es spotter y su pasión le ha llevado, junto con otros aficionados, a organizar hace algunas semanas en el aeródromo de La Morgal el I Spotter Day de Asturias.

«Es algo que se hacía en otros aeropuertos de España como Barajas o el de Sevilla, y pensamos que nosotros también podíamos tener esta oportunidad en Asturias para los aficionados a fotografiar aviones», explica Fernández del Río sobre la organización. La experiencia fue tan buena que ya está pensando en formalizar la creación de una asociación, Aerospotters Principado. Además de la organización de nuevos eventos en los que disfrutar de su afición.

Una veintena de spotters se dieron cita en La Morgal y pudieron ver y fotografiar en vuelo diversas aeronaves con base en el aeródromo asturiano y otras llegadas de fuera de Asturias. Durante la mañana visitaron el helipuerto del SEPA y conocieron el trabajo que se realiza con el helicóptero medicalizado, y también hicieron fotografías desde El Naranco.

La pasión de esta avilesina por la aviación viene de lejos, «siempre me llamaron la atención los aviones tanto comerciales como militares y hace unos años hice un curso de fotografía, con lo que desde hace un tiempo he unido las dos pasiones», asegura.

El Festival Aéreo de Gijón es una de las citas que los aficionados a la fotografía de aviones tienen marcado de forma especial en su agenda, también Mónica Fernández del Río. Y el de este año especialmente porque el Ministerio de Defensa seleccionó para sus publicaciones una de las fotografías que la avilesina había difundido a través de Twitter. Aunque entre sus fotografías, una de la que se siente especialmente orgullosa es la de un Beluga de transporte ruso que 'cazó' en el aeropuerto de Barajas.

Y es que no es raro ver a estos aficionados detrás del vallado de los aeropuertos o en las terrazas de los mismos en busca de la instantánea que recojan no solo a los aviones habituales sino también a nuevos modelos u otros que no se vean todos los días en las pistas de ese aeropuerto.

De momento los pasos para darle forma oficial a la asociación se van dando poco a poco. «Hasta ahora somos casi un grupo de amigos, en La Morgal estuvimos gente de Avilés, de Gijón y también algunos llegados de Galicia, pero creemos que podemos ser más», señala Mónica Fernández. La asociación organizaría actividades como las ya iniciadas en Asturias y también impulsaría viajes a otros puntos para dar rienda suelta a su pasión, la fotografía de los aviones.