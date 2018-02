Pedro de Rueda presenta 373 avales frente a los 117 de Alfonso Araujo Alfonso Araujo después de presentar sus apoyos. / MARIETA Mañana se confirmarán los dos candidatos a la presidencia del Partido Popular de Avilés, que el sábado presentarán su proyecto a los afiliados FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Martes, 6 febrero 2018, 03:23

Golpe de mano en la presentación de los avales de los dos precandidatos a la presidencia de la junta local del Partido Popular de Avilés después de que el presidente de la gestora y diputado regional, Pedro de Rueda, registrase 373 apoyos frente a las 117 firmas de Alfonso Araujo, concejal y que fuera secretario de la junta local defenestrada por la dirección autonómica.

Ahora, el comité organizador confirmará la validez de los avales y proclamará las candidaturas, lo que sucederá el próximo miércoles, 7 de febrero. El número de respaldos necesarios para participar como candidatos es de veinte, por lo que se da por hecho que ambos contendientes acudirán al congreso. La próxima cita será el acto que se celebrará el próximo sábado, 10 de febrero, en el que ambos podrán presentar su propuesta a los afiliados.

Ayer, Alfonso Araujo insistió en la necesidad de cambiar el día por coincidir con el día grande del antroxu, adelantándolo, como opción, al viernes. «Es una muestra más de desconexión con la realidad», apuntó el edil.

De ahí que confirmase que presentará una propuesta por escrito ante la comisión organizadora del congreso en esa línea y que, según las fuentes consultadas, tiene muy pocas posibilidades de salir adelante ya que, entre otras razones, obligaría a realizar un nuevo envío masivo de correspondencia a todos los afiliados informando del nuevo calendario electoral. Los datos que aportan desde la gestora aluden a un envío de 1.200 cartas, por lo que no parece complicado repetir.

La presentación de las firmas se guió con escenografías diferentes. Pedro de Rueda acudió, sobre las 17.45, y entregó ante los fotógrafos los avales. Alfonso Araujo acudió acompañado por un grupo de afiliado que lo respalda, entre ellos los concejales Constantino Álvarez y Francisco Zarracina. Sin embargo, en esta ocasión, los medios no dispusieron de tantas facilidades para hacer las fotografías.

Ayer, Pedro de Rueda no ocultó su satisfacción por el hecho de haber triplicado el número de avales de la otra candidatura. Con todo, ambos aspirantes saben que aún quedan fases decisivas, como es la inscripción de los afiliados para un congreso que se celebrará, según los estatutos del PP, bajo el modelo de voto rogado.

Es decir, los afiliados deben estar al corriente de pago de cuota e inscribirse con el límite del 26 de febrero para poder participar en las votaciones que se celebrarán el próximo 3 de marzo, sábado, durante la tarde. Además, el día 26 ambos candidatos presentarán sus equipos. Por estas razones, ambos equipos son conscientes de que ahora afrontan un mes clave.

Ello no ocultaba que ayer Pedro de Rueda mostrase su satisfacción por los 373 avales presentados. «Me hace una gran ilusión porque esto es fruto de un trabajo de equipo. Yo no traje a todas esas personas, aunque he hablado con todos ellos. Yo no estoy en un proyecto personalista, sino que trabajo con un equipo que quiere mejorar Avilés y que mira con ilusión a mayo de 2019», declaró ayer.

Pedro de Rueda explicó ayer el perfil de su campaña. «Estamos saliendo menos en la prensa, porque mi opción es el contacto directo con los afiliados. Hemos logrado esta cifra de avales gracias al regreso de personas que se habían ido y también a nuevas incorporaciones. Estamos logrando un mix que representa a Avilés».

De Rueda aseguró que el objetivo de su presidencia es «seguir incrementando el número de militantes del PP, con perfiles diferentes y todos con la ilusión de cambiar Avilés en 2018».

Por su parte, Alfonso Araujo alertaba sobre posibles irregularidades en el proceso. «Mi sorpresa fue llegar y ver como el comité organizador validaba avales, sin que mi candidatura tuviese interventores para confirmar que el proceso es correcto», por lo que avanzará que solicitará por escrito la presencia de interventores de su candidatura.

Araujo también expresó su temor a cierta parcialidad en las decisiones del comité organizador. «No me parece razonable que personas que se han significado públicamente para apoyar a Pedro de Rueda estén ahora en el comité organizador. Hasta ahora hemos visto cosas 'light', pero no me gusta como empieza el proceso», apuntó. El edil también aseguró desconocer el número total de afiliados ni datos del censo electoral.

«No tengo problemas en que exista otro candidato, pero quiero competir en igualdad de condiciones», afirmó Araujo, que mantiene que su proyecto representa la oportunidad del Partido Popular para retomar el contacto con la ciudadanía y aspirar a gobernar. «Sólo podemos hacerlo con un partido abierto a todos, democrático e implicado en la ciudad», apuntó.