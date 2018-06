«Pensaba morirme ya, pero creo que voy a tardar. Ahora disfruto cada rato a tope» La expedición de Iñaki Elorriaga parte hoy hacia Santander. / LVA Iñaki Elorriaga, que ayer atracó en Avilés con 'Desafío cabo Finisterre', pide más apoyo a la investigación y la profesionalización de las asociaciones de apoyo C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 9 junio 2018, 03:59

«Es una enfermedad dura, cruel, desgarradora. Yo pensaba morirme ya, pero creo que voy a tardar. Porque esta enfermedad te da también eso, que los ratos que tienes ahora los disfrutas a tope». A Iñaki Elorriaga, vasco de 71 años, le duele cada músculo de su cuerpo por la Esclerosis Lateral Amiotrófica que le fue diagnosticada hace siete años, pero aún así ha querido embarcarse en la travesía marítima 'Tras la ELA en Vela: Desafío cabo Finisterre' que partió el 26 de mayo de Bilbao y llegó el 29 a Muros (Galicia). En su regreso, el velero de doce metros 'Potoka', patroneado por Unai Basurko y Jon Aurtenexe, ha atracado en A Coruña y Avilés, mañana lo hará en Santander y el lunes en Bilbao. El jueves terminará en San Sebastián un viaje que no solo ha puesto a prueba las fuerzas de Elorriaga sino que ha reafirmado su lucha por visibilizar una enfermedad que en España sufren unas cuatro mil personas y con que pretende recaudar fondos para la investigación.

Ahora las asociaciones de enfermos de ELA, como la que María José Álvarez preside en Asturias, funcionan así, a base de iniciativas más o menos particulares que apelan a la solidaridad de sus vecinos en busca de unos euros que junto a los de otras comunidades serán fundamentales para investigar. Pero Elorriaga se marcó ayer un nuevo reto.

Su siguiente «pelea» será «profesionalizarlas ». «Con el voluntariado puro, las asociaciones no tienen estructura de continuidad. El objetivo tiene que ser conseguir socios como tiene el Athletic de Bilbao y el Sporting y dotarlas de una mínima gerencia. No podemos depender de los presupuestos, que un año te dan un dinero y otro no. El tema de la investigación tiene que ser una política de continuidad», señaló ayer en el Centro de Servicios Universitarios, donde la tripulación fue recibida por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y el director del centro, Fermín Rodríguez. Cree que el voluntariado por sí mismo es insuficiente y a la sociedad, aunque solidaria, «hay que andar despertándola porque el mundo material en el que vivimos no acompaña».

Además, considera necesario trabajar en conjunto. «Debe fluir la comunicación. Las diecisiete autonomías deben tener una política sanitaria común, los sanitarios deben estar formados y la unidad del ELA, en permanente contacto con las asociaciones y enfermos», reclamó.

Elorriaga explicó que la travesía surgió porque «quería mediatizar (la enfermedad) y escandalizar, en el buen sentido de la palabra. Aseguró tener «el cuerpo destrozado», a pesar de que ha sido una experiencia «maravillosa gracias a los estupendos patrones, pero mis músculos están flojos y tengo que trabajar con el cerebro. Si el barco cansa a todo el mundo, a nosotros que estamos cansados, más».

Ayer se pusieron millas solidarias a la venta en el Centro de Estudios Universitarios y hoy se pueden hacer donaciones a la Asociación Española de ELA (https://adelaweb.org).