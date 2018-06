Siempre un paso al frente Rafael Luis, en la planta alta del Club Náutico. Detrás, ondea la bandera de España en un mástil que le regaló la Armada. / MARIETA El perfil Presidente de la Asociación Lepanto de Veteranos de la Armada y directivo del Club Náutico, Rafael Luis García García creó también la Asociación Amigos de Salinas CRISTINA DEL RÍO Avilés Domingo, 10 junio 2018, 02:42

Rafael Luis García García (Villalegre, 1938) ha sido enfermero de profesión y es militante por vocación. Porque si hay algo que le encanta a este corredor empedernido es involucrarse y participar activamente en todas esas causas que llaman su atención y que no son pocas. Enfermero y sindicalista durante su vida laboral activa, fue presidente del Club de Mar en San Juan de Nieva, directivo y masajista del Real Avilés, directivo del Casino de Villalegre, fundador y primer presidente de la Asociación Amigos de Salinas, también presidió la Escuela de Artes y Oficios, pertenece a la junta directiva de la Cofradía El Bollo, es cofrade de la Ermita Nuestra Señora Virgen de la Luz, directivo del Club Náutico de Salinas y cofundador y presidente de la Asociación Lepanto de Veteranos de la Armada en el Principado de Asturias.

De dónde saca las fuerzas o la motivación este católico practicante, orgulloso de sus tres hijos (los tres emigrados) y enamorado de los valores que representa la Armada es difícil saberlo porque desde que tiene uso de razón, Rafael Luis no ha parado. Y, aviso a navegantes, no tiene pensado hacerlo. Queda mucho por hacer o, mejor dicho, quedan pocos como él, sin complejos de afinidades o identidad, decididos a dar la cara y reivindicar aquello en lo que creen. Aunque no esté de moda.

El DNI de Rafael indica que nació un 29 de diciembre porque a su padre le debió parecer poco serio reflejar que, en realidad, asomó al mundo un día antes, el día de los Santos Inocentes. La anécdota desvela la cirscunspección de un progenitor con fábrica de embutidos en Noreña, municipio al que se trasladó la familia desde la estupenda casa en la que vivían, mandada construir por el abuelo del protagonista, al regresar de Cuba, frente al Casino de Villalegre y a la que regresaban tanto por las fiestas del barrio como por las de La Luz.

A pesar de que se podían adivinar en el pequeño Rafael alguna de las dotes comerciales de su padre que con el tiempo se han hecho más evidentes, nunca tuvo claro a qué dedicarse profesionalmente. Parece extraño incluso que con la devoción que profesa a la Armada no contemplase la carrera militar. Pero así fue y tan falto de ideas estaba que la sugerencia de sus tíos, médico y enfermera, de estudiar Enfermería, entonces ATS, le pareció oportuna. Ingresó en la Escuela de Enfermería de Valladolid y allí, en aquellos primeros cuatro años de vida independiente, comenzó a formarse el Rafael de ahora. El que da un paso al frente y ni uno atrás.

Al que le gusta estar enterado de todo lo que ocurre y formar parte de la solución si se puede. En Valladolid se estrenó como delegado del Sindicato Español Universitario de Enfermería, que lo mismo reclamaba la enseñanza conjunta de hombres y mujeres en la Escuela (ellas estudiaban aparte) como montaba una manifestación por la visita de la Reina de Inglaterra, aunque aquello no tuviera mucho que ver con la profesión en sí. La diversión de la vida universitaria viró en seriedad tan pronto como regresó y comenzó a colaborar con su tío médico, que trabajaba para la Seguridad Social en Villalegre y tenía consultorio propio en Nubledo. Eran los tiempos en los que un ATS hacía prácticamente de todo, hasta coser si lo mandaba el médico.

Aunque siempre echó una mano a su tío, enseguida entró en la Casa de Socorro de Avilés. Situada en la calle de Jovellanos, nunca como hasta entonces había tratado con los estragos de la ingesta masiva de alcohol: marineros amoratados, con tajos y lesiones tras la pelea de turno. La llegada de un barco extranjero ponía en alerta a la plantilla. Sabían que aquel día iba a haber movimiento.

Hacia 1966 entró como ATS de empresa en Huarte y Compañía, una de las empresas que trabajó en la construcción del hoy Hospital Universitario San Agustín y donde estuvo unos veinticinco años. Aunque era más lucrativo estar en Huarte y Compañía o trabajar para sí mismo en una especie de sanatorio para inyecciones y curas que puso con un amigo en Las Vegas, quiso entrar en el San Agustín el mismo año de su inauguración en 1975 con la idea de ganar estabilidad laboral. Asumió la representación de los ATS en el Sindicato Vertical, ganando ese mismo años las elecciones en el hospital en una lista conjunta con los médicos en la que él iba en el número uno.

A principios de los 80 participó en la creación del Sindicato Independiente Profesional de Enfermería (SIPE) y posteriormente se involucró en el recién creado sindicato nacional SATSE. Durante más de veinte años fue el presidente de la junta de personal del Área Sanitaria III, once de ellos liberado.

Hospital San Agustín

Fue en el Hospital San Agustín donde ganó la plaza como funcionario, pero allí estuvo muy poco tiempo. Al conseguir la integración lo destinaron a Candás y tres años después solicitó el traslado al primer ambulatorio de Piedras Blancas, su último destino laboral y el que le permitió asentar la residencia en Salinas. Que no les engañe esta última frase: asentar la residencia no implica nada más que eso.

Porque precisamente esa recién ganada estabilidad laboral le dio alas para meterse en ciento y un historias como la Asociación Lepanto de Veteranos de la Armada, que cofundó en 1962 para preservar los valores de obediencia, disciplina, valor, patria y bandera que conoció en la Armada cuando realizó el servicio militar obligatorio, y con la que instauró hace unos veinticinco años la celebración en Salinas del día del Carmen tal como la conocemos ahora. Misa de campaña y procesión de la Virgen hasta el mar, su mar, junto al que corre a diario todos los días del año. Así está él. Vivo, fuerte, tenaz y dispuesto a seguir dando mucha guerra.