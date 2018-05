La pesca subastada en la lonja cae un 6% en los cuatro primeros meses

Si el año pasado no fue bueno para la pesca en Asturias, este no ha empezado muy bien. La subasta en los cuatro primeros meses del año en la lonja de Avilés, la principal de Asturias, ha caído más de un 6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Ayer se conocieron los datos del mes de abril, que fueron similares a los del de 2017, con 1,8 millones de kilos subastados que alcanzaron un valor de 3,46 millones de euros. En los primeros cuatro meses ha pasado por la cancha de subasta avilesina 5,57 millones de kilos de pescado, frente a los casi seis del mismo periodo del año anterior. No obstante, su valor fue superior ya que el precio en 2017 fue de 11,8 millones frente a los 11,9 del ejercicio en curso.

La merluza sigue siendo la principal especie que se subasta en la lonja avilesina, más de 1,5 millones de kilos en lo que va de año, solo el mes pasado casi 285.000 kilos, con un precio medio de 4,26 euros. Como es ya habitual en los últimos años por el sistema de cuotas impuesto por la Unión Europea, el mes abril es el que la flota dedica a la captura de la xarda. Por la lonja de Avilés pasaron algo más de un millón de kilos de esta especie. Y el mes pasado fue también el primero del año en que se subastó bocarte en Avilés, 93.704 kilos, el 5% del total de pesca rulada en Avilés.