El PP pide respeto a la separación de poderes ante la moción de 'la Manada'

El Partido Popular explicó ayer los motivos que le han llevado a no respaldar la moción que irá al Pleno del próximo jueves sobre la sentencia de 'la Manada'. La concejala Reyes Fernández Hurlé aseguró que su organización cree en la separación de poderes y «por eso, aunque no la compartamos y no nos guste, respetamos y acatamos la sentencia».

Entienden los populares que «el rechazo a la sentencia no se puede convertir en una declaración institucional del Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento no puede ir contra una decisión adoptada por otro los pilares del Estado, la Justicia».

Ello no quiere decir, aclara Fernández Hurlé, que «nos guste la sentencia, todo lo contrario, pero creemos que hay que dejar actuar a los jueces y nosotros por lo que apostamos de una manera firme es por una reforma del Código Penal, cuanto antes, para endurecer las penas contra este tipo de delitos».

La concejala del PP también mostró su solidaridad y apoyo a la víctimas y dijo que «compartimos el dolor ante la crueldad de los hechos y rechazamos toda violencia contra la mujer».