Piden siete y nueve años de cárcel por el robo de un chalé en Salinas Los dos acusados intentaron además asaltar otras cuatro viviendas en la localidad en marzo del año pasado LVA Miércoles, 27 septiembre 2017, 13:26

La Fiscalía pide siete y nueve años de prisión respectivamente para dos acusados de robar en una casa en Salinas e intentarlo sin éxito en otras cuatro en marzo del año pasado. Están acusados de un delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada.

La primera tentativa la llevaron a cabo el 9 de marzo de 2016. Ese día entraron saltando el muro del jardín de una vivienda en la calle Marola de Salinas, aunque no pudieron llegar a entrar porque fueron sorprendidos por su propietaria. Lo hicieron a plena luz del día, cuando pasaban unos minutos de las once de la mañana, y huyeron sin haber conseguido llevarse nada.

Ese mismo día repitieron la misma operación por la tarde en una casa de la avenida de Raíces. Violentaron uan de las hojas de la ventana del garaje y uno de los cristales de la puerta de acceso a la vivienda y entraron en sun interior. Tampoco aquí consiguieron llevarse nada. Los desperfectos, cuyo valor aún no se ha determinado, los cubrió la compañía aseguradora.

Dos días después, el 11 de marzo, también por la tarde, saltaron la valla perimetral de un chalé en Alejandro Casona y rompieron el cristal de la puerta trasera y consiguieron llevarse diversos efectos, parte de los cuales pudieron ser recuperados más tarde por sus legítimos propietarios. También ocasionaron daños.

El día 14 , hacia las ocho de la tarde, trataron de asaltar con similar modus operandi un chalé en la calle Villalaín, aunque no lograron su objetivo al ser sorprendidos aquí también por su propietario. Inmediatamente después se desplazaron a la calle Luis Muñiz y entraron en una vivienda que no estaba habitada de forma habitual. Rompieron el marco de una ventana, la tubería del gas y la puerta de un armario, pero no se llevaron nada.

Los dos cómplices serán juzgados mañana en Avilés y, además de la pena de prisión, más elevada para uno de los sujetos ya que cuenta con antecedentes, se piden indemnizaciones para los afectados por los desperfectos y los bienes no recuperados.